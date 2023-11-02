乳癌再偵測轉移骨骼癌 全身正子電腦斷層造影立功

婦女先前骨骼掃描為陰性，其它影像檢查也查無腫瘤復發，但經正子電腦斷層造影檢查後發現腫瘤細胞，已偷偷摸摸的轉移到骨骼。

一位55歲婦女因罹乳癌，先後切除雙乳，在術後監察檢查抽血發現腫瘤指數偏高，經全身正子電腦斷層造影，以偵測腫瘤的確切部位。澄清醫院核子醫學科主任楊朝瑋表示，該婦女在此次造影中發現多處病灶，懷疑是骨轉移，呼籲在罹癌術前或術後，讓正子電腦斷層再幫忙全身偵找狡猾癌細胞的可能竄跡。

正子電腦斷層造影 查出乳癌患者復發

這位婦女12年前乳癌切除右乳房，2年前因乳癌復發再切除左乳房，兩年來按時跟進檢查，今年7月間抽血追蹤時發現血液中的腫瘤指數偏高，代表有可能腫瘤的存在，但無法確定腫瘤長在哪個部位，經全身正子電腦斷層造影，赫然發現在頭骨、脊椎、肋骨、髂骨等部位，已有癌腫瘤的存在。

楊朝瑋主任表示，由於該婦女先前骨骼掃描為陰性，其它影像檢查也查無腫瘤復發，但經正子電腦斷層造影檢查後發現腫瘤細胞，已偷偷摸摸的轉移到骨骼，在臨床上比較少見。目前該婦女已接受化療，全力撲殺狡猾的癌細胞。