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健康
2023-11-02 18:30:02

乳癌再偵測轉移骨骼癌 全身正子電腦斷層造影立功

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乳癌

婦女先前骨骼掃描為陰性，其它影像檢查也查無腫瘤復發，但經正子電腦斷層造影檢查後發現腫瘤細胞，已偷偷摸摸的轉移到骨骼。

一位55歲婦女因罹乳癌，先後切除雙乳，在術後監察檢查抽血發現腫瘤指數偏高，經全身正子電腦斷層造影，以偵測腫瘤的確切部位。澄清醫院核子醫學科主任楊朝瑋表示，該婦女在此次造影中發現多處病灶，懷疑是骨轉移，呼籲在罹癌術前或術後，讓正子電腦斷層再幫忙全身偵找狡猾癌細胞的可能竄跡。

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正子電腦斷層造影 查出乳癌患者復發

這位婦女12年前乳癌切除右乳房，2年前因乳癌復發再切除左乳房，兩年來按時跟進檢查，今年7月間抽血追蹤時發現血液中的腫瘤指數偏高，代表有可能腫瘤的存在，但無法確定腫瘤長在哪個部位，經全身正子電腦斷層造影，赫然發現在頭骨、脊椎、肋骨、髂骨等部位，已有癌腫瘤的存在。

楊朝瑋主任表示，由於該婦女先前骨骼掃描為陰性，其它影像檢查也查無腫瘤復發，但經正子電腦斷層造影檢查後發現腫瘤細胞，已偷偷摸摸的轉移到骨骼，在臨床上比較少見。目前該婦女已接受化療，全力撲殺狡猾的癌細胞。

正子電腦斷層造影

正子電腦斷層造影的功能，具有癌症分期、癌症療效評估、偵測癌症復發轉移，在目前癌症整合診療扮演重要角色。

乳癌復發偵測 具備良好成效

正子電腦斷層造影對罹癌患者助益甚大，一位60多歲的大腸癌男性患者，在一般電腦斷層和超音波檢查，並未發現有癌轉移現象，利用正子斷層確認大腸癌分期時，意外偵測出他的大腸癌細胞，已轉移到肝臟，對後續的癌症整合治療有很大的幫助。

另一位罹患淋巴癌的患者，經化療3個月後，不知其療效如何，從全身正子電腦斷層造影中顯示，其淋巴癌已清除得乾乾淨淨，讓醫師準確掌握療效，讓患者更安心。楊朝瑋主任指出，正子電腦斷層造影的功能，具有癌症分期、癌症療效評估、偵測癌症復發轉移的功能性造影，在目前癌症整合診療扮演重要角色。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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