乳癌未必會乳房痛？摸到硬塊已不是初期 醫生揭6類女生最高危

乳癌不一定會乳房痛？有醫生指出，原來平日聽過的乳癌症狀如乳房痛或摸到腫塊，有可能屼現時已經不是癌症的初期階段。醫生表示，有6種女生的風險最高，應定期進行檢查。

乳癌未必會乳房痛？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，很多人以為痛才是問題，事實上，早期的乳癌常常不會引起疼痛。當你摸到異常腫塊時，往往已經不是初期階段。腫瘤若在2公分以下時發現，五年存活率可超過90%；若轉移，存活率數字會急劇下降。

6類女生最高危

黃醫生分享曾有一名45歲女子表示自己摸到硬塊，但卻沒有痛感，以為是自己想多。而其實黃醫生強調，這種「不痛」是最危險，而乳癌特別偏愛以下6大「宿主」，最容易成為目標，所以特別需要留意：

1. 年齡在40-54歲：

這個年齡段的女性經歷荷爾蒙的波動，乳腺細胞在一個不穩定的狀態中。

月經可能變得不規則，睡眠質量下降，情緒波動較大。

這些因素都可能增加乳腺細胞的增生速度，同時修復能力減弱，造成容易出錯的情況。



2. 長時間雌激素暴露：

如果女性的初潮來得早、停經晚，或是35歲後才生育第一胎，這樣的背景會使她在雌激素的影響下生活更長時間。

研究顯示，這樣的女性罹患乳癌的風險比一般人高近40%。因此，建議在35歲後開始定期檢查乳房。

3. 有家族乳癌史：

若母親、姐妹或女兒曾經罹患乳癌，那麼BRCA1/BRCA2基因可能在你體內潛伏。

帶有這類基因突變的女性，終身罹患乳癌的機率甚至可高達70%。

不過，基因並不是命運的決定因素，透過定期篩檢和健康的生活方式，可以降低風險。

4. 曾有乳房結節或纖維腺瘤的女性：

雖然這些通常被視為良性，但它們是身體發出的警告信號。

研究顯示，曾經有這些病變的女性，罹患乳癌的風險會高出兩倍。

因此，當醫生建議追蹤時，千萬不要拖延。

5. 生活習慣不佳：

酒精與脂肪相結合，會增加雌激素的活動性。

研究指出，每周飲酒三次以上，BMI超過28的女性，乳癌風險可高出60%。

6. 曾接受放射治療：