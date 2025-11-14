乳癌未必會乳房痛？摸到硬塊已不是初期 醫生揭6類女生最高危

乳癌不一定會乳房痛？有醫生指出，原來平日聽過的乳癌症狀如乳房痛或摸到腫塊，有可能屼現時已經不是癌症的初期階段。醫生表示，有6種女生的風險最高，應定期進行檢查。
乳癌未必會乳房痛？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，很多人以為痛才是問題，事實上，早期的乳癌常常不會引起疼痛。當你摸到異常腫塊時，往往已經不是初期階段。腫瘤若在2公分以下時發現，五年存活率可超過90%；若轉移，存活率數字會急劇下降。
6類女生最高危
黃醫生分享曾有一名45歲女子表示自己摸到硬塊，但卻沒有痛感，以為是自己想多。而其實黃醫生強調，這種「不痛」是最危險，而乳癌特別偏愛以下6大「宿主」，最容易成為目標，所以特別需要留意：
1. 年齡在40-54歲：
- 這個年齡段的女性經歷荷爾蒙的波動，乳腺細胞在一個不穩定的狀態中。
- 月經可能變得不規則，睡眠質量下降，情緒波動較大。
- 這些因素都可能增加乳腺細胞的增生速度，同時修復能力減弱，造成容易出錯的情況。
2. 長時間雌激素暴露：
- 如果女性的初潮來得早、停經晚，或是35歲後才生育第一胎，這樣的背景會使她在雌激素的影響下生活更長時間。
- 研究顯示，這樣的女性罹患乳癌的風險比一般人高近40%。因此，建議在35歲後開始定期檢查乳房。
3. 有家族乳癌史：
- 若母親、姐妹或女兒曾經罹患乳癌，那麼BRCA1/BRCA2基因可能在你體內潛伏。
- 帶有這類基因突變的女性，終身罹患乳癌的機率甚至可高達70%。
- 不過，基因並不是命運的決定因素，透過定期篩檢和健康的生活方式，可以降低風險。
4. 曾有乳房結節或纖維腺瘤的女性：
- 雖然這些通常被視為良性，但它們是身體發出的警告信號。
- 研究顯示，曾經有這些病變的女性，罹患乳癌的風險會高出兩倍。
- 因此，當醫生建議追蹤時，千萬不要拖延。
5. 生活習慣不佳：
- 酒精與脂肪相結合，會增加雌激素的活動性。
- 研究指出，每周飲酒三次以上，BMI超過28的女性，乳癌風險可高出60%。
6. 曾接受放射治療：
- 年輕時因病接受過放療的女性，十幾年後很可能會面臨輻射的後遺症。
- 因此，這類女性需要提前告知醫生，並開始針對性的影像學檢查。
3大檢查建議
黃醫生強調，許多人因為害怕結果而逃避檢查，但醫學的進步使得乳癌的治療效果日益提升。建議如下：
- 30歲後，建議每年進行一次乳房超音波檢查。
- 40歲以上，加入乳房X光攝影（Mammography）。
- 高危族群應該考慮早期MRI檢查。
根據研究，定期篩檢能夠使乳癌死亡率降低25%到40%。記住，早期發現的乳癌就像一場能夠在起跑線攔截的戰爭。