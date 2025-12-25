乳癌術後意外懷孕 新手媽「重建乳房手術」重拾自信

臺中榮總整形外科呂俊德主任指出，由於乳房篩檢及自我乳房檢查觀念普及，近年乳癌發生年齡有年輕化趨勢，加上女性自我意識抬頭，對於因病切除乳房後的重建需求增加。

25歲陳小姐去年初摸到右側乳房有硬塊，以為是生理周期的正常腫脹，未料2周內腫塊快速成長至胸部大了近一個罩杯。臺中榮總乳房外科洪志強主任安排組織切片檢查確診為乳房葉狀瘤，因腫瘤已約9公分大且考慮腫瘤周邊安全距離，右乳房須全切除。切除後患者竟意外發現懷孕，為完整乳房形狀，遂進行自體腹部皮瓣重建乳房手術，並順利於去年11月迎接兒子出生，開心投入育兒生活。

傳統重建只有植入物義乳 「自體組織移植」患者新選擇

臺中榮總整形外科呂俊德主任指出，由於乳房篩檢及自我乳房檢查觀念普及，近年乳癌發生年齡有年輕化趨勢，加上女性自我意識抬頭，對於因病切除乳房後的重建需求增加。國際文獻研究顯示，重建乳房有助於病人提高自信心、降低焦慮的心理治療效果。臺中榮總整形外科統計，因病切除再重建乳房的病人從未滿24歲到71歲都有，2024年乳房重建手術達90例，比2020年成長近3倍，2025年可望達百例。

呂俊德主任解釋，傳統重建只有植入物義乳，近年來由於醫療技術進步，發展出利用自體組織移植來進行乳房重建，即利用自己的身體組織重建一個觸感較柔軟、外形較自然且可終身使用的乳房，但手術困難度較植入物重建來得複雜。兩者各有優缺點，如原本身材偏瘦者不適用自體脂肪重建；身材豐腴者則不建議以植入物重建義乳。不論採哪一種方式都需要醫生與病人充分溝通，根據個人病況和期望，決定重建的方式。

「乳房葉狀瘤」生長速度快 和荷爾蒙及基因突變有關

洪志強主任表示，乳房葉狀瘤由乳房間質組織增生形成，與一般乳房惡性腫瘤是由乳腺管增生不同。發生原因不明確，但醫學普遍認為可能和荷爾蒙及基因突變有關，其生長速度快、少有疼痛感，因此病人大多經自我觸診發現，也可能因腫瘤牽扯表皮致外觀變形而發現。

乳房葉狀瘤發生率低，西方統計數據顯示，約佔女性乳房腫瘤0.3%至1%，好發於40至50歲女性，然任何年齡的女性都可能罹患葉狀瘤。葉狀瘤經切片組織型態病理分類為良性(佔所有葉狀瘤50%以上)、邊緣性(borderline)及惡性。標準治療方法是手術切除，不需要像一般乳癌般接受淋巴結切除、化療或放射治療。陳小姐診斷為邊緣性葉狀瘤，因腫瘤大且為確保周邊組織安全距離，降低復發及轉移機率，故建議切除整個右乳房。