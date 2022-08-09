乳癌｜奧莉花紐頓莊乳癌病逝 如何自我檢查？

澳洲女星奧莉花紐頓莊(Olivia Newton-John / ONJ)因乳癌病逝，終年73歲。乳癌為本港女性最常見的癌症之一，近年的死亡率更有上升的趨勢，愈早發現罹癌，治愈的機會愈高，因此定期進行自我檢查非常重要。
平均年齡57歲
據2018年醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，乳癌患者的平均年齡為57歲，惟近年亦有年輕化的趨勢，就算是年輕女性亦要多留意。現時醫學上並未找出確切的乳癌成因，但以下的因素均有可能增加罹癌風險：
- 家族遺傳
- 避孕藥
- 乳房良性腫瘤或乳腺增生
- 高脂食物
- 荷爾蒙補充療法
- 輻射
自我檢查
經期結束後的2至3日為最適合檢查的時間，自我檢查可以分為3個部分。
在鏡前觀察
- 雙手放於腰部，觀察乳房的大小及形狀有沒有變化，包括皮膚上有沒有回出現皺紋、凹陷或皮疹、乳頭有否縮陷及有自動流出的分泌物等；
- 舉高雙手，重複檢查一次。
洗澡時按壓
- 用手指輕壓乳房，檢查乳房是否有硬塊。
躺臥檢查
- 墊高左肩及舉高左手，用中間3隻手指指尖輕按乳房左側及腋窩，檢查是否有硬塊，右邊做法相同；
- 同樣用中間3隻手指指尖，由外至內於乳房打圈至乳頭位置，力度要適中，如皮膚太乾燥可塗上潤膚膏。
除自我檢查，女性亦要定期到診所接受檢查及X光造影，確保乳房健康。