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健康
2022-08-09 18:48:51

乳癌｜奧莉花紐頓莊乳癌病逝 如何自我檢查？

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Olivia Newton-John

澳洲女星奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John / ONJ）因乳癌病逝。

澳洲女星奧莉花紐頓莊(Olivia Newton-John / ONJ)因乳癌病逝，終年73歲。乳癌為本港女性最常見的癌症之一，近年的死亡率更有上升的趨勢，愈早發現罹癌，治愈的機會愈高，因此定期進行自我檢查非常重要。

乳癌

乳癌是本港女性最常見的癌症之一。

平均年齡57

2018年醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，乳癌患者的平均年齡為57歲，惟近年亦有年輕化的趨勢，就算是年輕女性亦要多留意。現時醫學上並未找出確切的乳癌成因，但以下的因素均有可能增加罹癌風險：

  • 家族遺傳
  • 避孕
  • 乳房良性腫瘤或乳腺增
  • 高脂食
  • 荷爾蒙補充療
乳癌

現時醫學上並未有乳癌的成因。

自我檢查

經期結束後的23日為最適合檢查的時間，自我檢查可以分為3個部分。

在鏡前觀察

  • 雙手放於腰部，觀察乳房的大小及形狀有沒有變化，包括皮膚上有沒有回出現皺紋、凹陷或皮疹、乳頭有否縮陷及有自動流出的分泌物等；
  • 舉高雙手，重複檢查一次。

洗澡時按壓

  • 用手指輕壓乳房，檢查乳房是否有硬塊。

躺臥檢查

  • 墊高左肩及舉高左手，用中間3隻手指指尖輕按乳房左側及腋窩，檢查是否有硬塊，右邊做法相同；
  • 同樣用中間3隻手指指尖，由外至內於乳房打圈至乳頭位置，力度要適中，如皮膚太乾燥可塗上潤膚膏。

除自我檢查，女性亦要定期到診所接受檢查及X光造影，確保乳房健康。

X光造影

女性要定期到診所接受檢查及X光造影，確保乳房健康。

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