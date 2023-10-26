乳癌｜無乳癌家族史仍不可大意！「良性纖維瘤」中竟藏惡性細胞

41歲謝小姐本身無乳癌家族病史，平時在工廠擔任會計，作息正常飲食清淡，身體向來也無大礙，但去年底摸到乳房有腫塊，前往醫院接受乳房超聲波檢查，發現有多顆纖維腺瘤，當時醫師判斷是良性，但為保險起見建議謝小姐密集追蹤，3個月後再檢查一次，其中一顆纖維腺瘤卻明顯增大並診斷為乳癌。 光田綜合院區大甲院區乳房外科鍾元強院長提醒，誘發乳癌的因子很多，不只有家族史，因此即使沒有乳癌家族病史，女性仍要重視自我檢查、乳房造影檢查。

纖維腺瘤多為良性 但仍有惡化可能應提高警覺 經過檢查發現，謝小姐的左側乳房有6、7顆纖維腺瘤，右邊乳房也有3、4顆。鍾元強院長表示，謝小姐的狀況相當特別，纖維腺瘤一般來說通常都是良性，不必太過擔心，但謝小姐有部分腺瘤表面不甚規則，為保險起見，便請她3個月後再複檢。 3個月後複檢發現謝小姐左側原本1.7公分的纖維腺瘤，竟迅速長至2.3公分，由於增長速度太快，醫師懷疑有異常，進行切片檢查後證實為乳癌第2期。鍾元強院長提到，年輕女性常有纖維腺瘤，雖然大多是良性，但也可能有惡性腫瘤細胞潛藏，因此只能靠醫師、患者共同提高警覺。 一般而言，若是超聲波判讀為良性腫瘤，可每半年追蹤1次，但鍾元強院長表示，如果有惡化可能，醫生或許會安排3個月後再次追蹤，因為乳癌惡化的速度有時真的非常迅速，建議女性要提高警覺，以免延誤病情。