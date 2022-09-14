乳癌｜預防乳癌 醫生：定期篩檢很重要

醫師提醒：婦女僅靠自我檢查不易發現早期乳癌，防治的重點，在於定期接受影像檢查。

乳癌是台灣女性癌症之首，根據衛福部癌症登記報告顯示，2019年新診斷的乳癌病例高達17,710(含原位癌2,854位)，2020年共2,633名女性死於乳癌，平均每天48位被診斷乳癌、7.3位因乳癌失去生命。醫師提醒，女性朋友需正視乳癌篩檢的重要性，若發現變化或異狀應盡速就醫。

乳癌人數升幅大 好發 45 至 59 歲

過去二十多年來，台灣的乳癌發生率逐年攀升，從1996年的0.03%(每10萬人口30人)，飆升到2019年的0.0969%(每10萬人口96.95人)，成長3.2倍。西園醫院永越健康管中心影像醫學部林永慧醫師表示：「相較於歐美好發於60至75歲，台灣的好發年齡年輕許多，高峰是在45至59歲，原位癌則是45歲左右。2019年台灣在40歲以下就診斷的年輕乳癌患者佔7%，有400位小於35歲，臨床上的年輕患者也愈來愈常見。」

自我檢查不足夠 定期篩檢最重要

面對乳癌的高成長率且年輕化趨勢，林永慧醫師提醒：「婦女僅靠自我檢查不易發現早期乳癌，防治的重點，在於定期接受影像檢查！」研究顯示，透過影像檢查發現乳癌的患者中，超過六成是早期乳癌，五年存活率高達88%，可見早期篩檢的重要。那麼有哪些影像檢查工具，可揪出早期乳癌？女性又該如何選擇及應用呢？