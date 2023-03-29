乳癌｜2D定3D好？ 研究：3D乳房造影更能發現癌細胞蹤影

乳癌是最常見的女性癌症，本港每14名女士便有一人最終會患上乳癌。乳房造影檢查是及早發現乳癌的有效方法，美國一項有逾百萬女性參與的大型研究發現，3D立體乳房造影檢測乳癌的準確率比傳統2D造影高逾兩成，尤其有助偵測乳房組織密度較高女士的異常情況。

3D造影各方面表現都較佳

該項刊載在《Radiology》的研究，涵蓋逾110萬名女性在2014年至2020年間接受2D或3D乳房造影的女士，她們的年齡介乎40至79歲。當中共發現9,714宗乳癌個案，其中3,421宗由2D造影發現，餘下6,293人則由3D造影找出。

數據分析顯示，每進行1,000次3D造影就發現5.3宗乳癌，而2D則找到4.5宗個案。而3D造影的假陽性及假陰性的機會都較低。