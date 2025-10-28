乳腺纖維瘤 生長快速須切除

女士在每月自我乳房檢查的時候，當突然摸到一個無痛腫塊，一定會緊張萬分，憂慮是否中了乳癌。外科專科醫生張智瑩指，若發現無痛腫塊應及早求醫，讓醫生以影像檢查方式幫助分辨腫塊類型，判斷是否良性的乳腺纖維瘤或其他狀況，並提供適切治療建議。 張智瑩表示，乳腺纖維瘤是臨床上最常見的腫瘤，由一些不正常的組織增生而形成，「惟目前仍未完全清楚成因，因此患者若問及預防方法，一般會建議盡量維持良好生活作息，以及均衡飲食，令免疫力及荷爾蒙系統維持正常。」由於乳腺纖維瘤在乳腺組織上出現，男士相對乳腺組織少，患上此症的風險相對也比女士低得多。

觸感像擦膠 當摸到硬塊時，有方法可分辨是乳腺纖維瘤還是乳癌嗎？張智瑩指出，「如屬乳腺纖維瘤，我們常說會好像一粒『波子』，可在皮膚下面作一定程度的移動，而且觸感有點像擦膠，不致於很軟身，但又未如石頭般硬；若屬乳癌的話，就會好像石頭一樣硬。兩者相同之處是都不會產生痛感。」由於患者未可準確分辨，如出現腫塊應諮詢醫生，以排除惡性的可能。 診斷三部曲 患者因腫塊向醫生求診時，一般會作「三部曲」檢查。 首部曲：問症及觸診檢查。問症會包括問卷，填寫首次月經時間、是否曾經生育及母乳餵哺等；再由醫生觸摸該硬塊。 二部曲：超聲波檢查。超聲波可以看到乳房有沒有出現結節；如屬40歲以上患者，會額外做乳房造影檢查(夾胸)。 三部曲：抽針檢查。並非人人都需要，只有當超聲波檢查結果懷疑屬惡性腫瘤才會做。而抽針後會有正式化驗報告，告之是否乳腺纖維瘤。