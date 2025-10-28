乳腺纖維瘤 生長快速須切除

女士在每月自我乳房檢查的時候，當突然摸到一個無痛腫塊，一定會緊張萬分，憂慮是否中了乳癌。外科專科醫生張智瑩指，若發現無痛腫塊應及早求醫，讓醫生以影像檢查方式幫助分辨腫塊類型，判斷是否良性的乳腺纖維瘤或其他狀況，並提供適切治療建議。
張智瑩表示，乳腺纖維瘤是臨床上最常見的腫瘤，由一些不正常的組織增生而形成，「惟目前仍未完全清楚成因，因此患者若問及預防方法，一般會建議盡量維持良好生活作息，以及均衡飲食，令免疫力及荷爾蒙系統維持正常。」由於乳腺纖維瘤在乳腺組織上出現，男士相對乳腺組織少，患上此症的風險相對也比女士低得多。
觸感像擦膠
當摸到硬塊時，有方法可分辨是乳腺纖維瘤還是乳癌嗎？張智瑩指出，「如屬乳腺纖維瘤，我們常說會好像一粒『波子』，可在皮膚下面作一定程度的移動，而且觸感有點像擦膠，不致於很軟身，但又未如石頭般硬；若屬乳癌的話，就會好像石頭一樣硬。兩者相同之處是都不會產生痛感。」由於患者未可準確分辨，如出現腫塊應諮詢醫生，以排除惡性的可能。
診斷三部曲
患者因腫塊向醫生求診時，一般會作「三部曲」檢查。
首部曲：問症及觸診檢查。問症會包括問卷，填寫首次月經時間、是否曾經生育及母乳餵哺等；再由醫生觸摸該硬塊。
二部曲：超聲波檢查。超聲波可以看到乳房有沒有出現結節；如屬40歲以上患者，會額外做乳房造影檢查(夾胸)。
三部曲：抽針檢查。並非人人都需要，只有當超聲波檢查結果懷疑屬惡性腫瘤才會做。而抽針後會有正式化驗報告，告之是否乳腺纖維瘤。
定期觀察變化
大部分情況下，乳腺纖維瘤都只須觀察，「因為即使有5厘米大，癌變的機率也只有0.3%。」張智瑩說。「一般會根據檢查結果去決定觀察密度，約6至12個月再做一次乳房檢查和影像掃描，檢測纖維瘤有否快速變大，以及狀況有否變差。如果兩方面都平穩，就可持續觀察。」不過，如纖維瘤快速生長至大於3厘米，又或患者對於該腫瘤很焦慮，甚至造成不適，也可安排手術切除。
每月自我檢查
張智瑩分享一個最近的個案，一名約35歲的女士，一年前現胸部出現一個硬塊，第一次抽針結果顯示為乳腺纖維瘤。惟經過一年的觀察，纖維瘤的直徑已經由1厘米增長至2.2厘米，由於生長迅速，決定做一個全身麻醉手術，將腫瘤切除，結果發現該腫瘤介乎於纖維瘤與葉狀瘤之間。
適逢10月是國際乳癌關注月，張智瑩建議一眾女士應定期自我檢查乳房(月經後第七日、已收經女性每月固定日子)，若發現有所不同，或出現硬塊，就應及早求診，關注自己的健康。