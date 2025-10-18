乳酪希臘同希臘式有咩分別？空肚食功效零 醫生教2招食乳酪通便秘

乳酪通便但選錯除時毫無功效？有醫生指出，很多人也會吃乳酪養腸道和通便秘，不過可能就會有人困惑到底「希臘式」和「希臘」乳酪兩者有甚麼分別。另外，如果空腹吃，更可能令乳酪本身的功效消失。醫生指出，有2大方法有助吃乳酪，同時發揮其最大功效。

外科醫生鍾雲霓在其 faceook專頁 上分享指，常見的誤解以為希臘式乳酪和希臘乳酪是一樣，但其實兩者並不等同，其分別如下：

2招食乳酪通便秘

此外，鍾醫生建議，吃乳酪時，應搭配蔬果是最佳組合，例如水果(如奇異果、藍莓)和纖維(如燕麥、堅果)能為益生菌提供養分，讓它們在腸道中停留。而吃乳酪的頻率應該要每天定量食用，讓好菌扎根於腸道。因此，關鍵是持之以恆，定時、定量，並搭配蔬果。

鍾醫生提醒，乳酪不是萬靈丹，但它對於照顧腸道、穩定排便習慣是一個重要的步驟。所以，選對乳酪、吃對時機並持續攝取，才能真正獲得效果。