亂按頸部小心「頸動脈竇症候群」　醫生：輕者頭暈重則昏迷

武俠片中，有些角色被碰到脖子後會暈倒，這種情況竟在現實生活中上演！一名患者落枕(俗稱瞓捩頸)後請兒子幫忙按摩頸部時突然昏倒，嚇得兒子連聲呼喚，希望將人叫醒，所幸他幾秒鐘後便恢復意識。新光醫院心臟內科洪惠風主治醫生表示，頸動脈竇位於雙耳下方的頸部兩側，輕觸時有脈搏跳動感，用力按壓則可能導致昏倒，因此若無醫生在旁指示，千萬不要隨便按壓。

診所最後一問 拋出關鍵 洪惠風醫生分享，這名患者看診時自認身體狀況無大礙，卻在即將離開診所時說，最近落枕後因肩膀、頸部四周僵硬和痠痛，於是請兒子幫忙按摩，當下不適感雖有減輕，卻也因此昏倒幾秒鐘，讓兒子嚇出一身冷汗。 隨便按壓頸部超危險 該患者接著用手比劃兒子當天按摩的部位，不自覺地停在頸部頸動脈竇(carotid sinus)的位置，讓洪惠風醫生心中的警鈴大作，立刻示警「頸部不可以隨便按壓」，並想把對方的手移開，才發現患者的力量之大，一時之間根本紋風不動。

不當刺激頸動脈竇 頭暈甚至昏倒 洪惠風醫生受訪表示，頸動脈竇就像人體心跳和血壓的暫停鍵，位於雙耳下方的頸部兩側，輕觸時能感受到脈搏的跳動感，臨床上當患者心律不整時，醫療人員會適度按摩頸動脈竇，幫助降低心率和血壓，但民眾千萬不要未經醫療人員指示就大力按壓，以免人體的煞車系統「副交感神經」被過度刺激，從而引發頭暈，嚴重者甚至昏倒，這種情況被稱為「頸動脈竇症候群（carotid sinus syndrome）」。 衣領太緊、猛回頭也有危險性 頸動脈竇症候群的成因不僅限於大力按壓頸部，還包括衣服領子太緊等其他因素，但跟年齡、性別和天氣等因素關係不大，曾有患者是在騎電單車回頭看美女時暈眩，也有一名領隊因聽到團員從背後叫她，猛然回頭後昏倒。洪惠風醫生強調，診斷此病最重要的是病史，而非精密且昂貴的檢查。

不明原因昏倒 就醫檢查助確病因 洪惠風醫生指出，當昏倒等症狀發生時，除非症狀明確且原因已知，通常不需要進行額外的檢查，否則在一些原因不明的情況下，醫療人員會為患者進行血管超聲波或24小時心電圖檢查，以確定是否有心瓣狹窄、心律不整等心血管問題，或其他潛在病因。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】