亂擠暗瘡 恐毀容致命？

小小的暗瘡往往會影響整體的肌膚狀態和自信心，若處理不好，更可能會禍及腦部。皮膚科專科醫生林嘉雯指出，「暗瘡不是我們的敵人，錯誤的處理方法才是最大的問題。如果胡亂地擠壓在『死亡三角』位置的暗瘡，更可致腦膜炎，增加致命風險。」 林嘉雯指出，暗瘡是毛囊阻塞、過多油脂分泌、細菌感染和炎症反應。其形成主要受到荷爾蒙的影響，「生理期或青春期的荷爾蒙變化會導致油脂分泌旺盛，而壓力也會影響荷爾蒙。此外，不當飲食如高糖及牛奶產品，亦會影響油脂分泌，而導致暗瘡出現。」她強調，不合適的護膚品也可能成為暗瘡的誘因。

錯誤處理方法 很多人對於暗瘡的處理往往使用錯誤的方法。林嘉雯表示，「過度清潔是常見的錯誤，許多人希望通過頻繁洗臉來去除油脂，但這反而可能加劇暗瘡。」她提醒，使用過於油膩的護膚品或使用強效去角質也會堵塞毛孔，導致暗瘡惡化。 除了臉部，胸口和背部也常見暗瘡。林嘉雯指出，這些部位的油脂分泌和出汗量相對較多，皮脂腺較為活躍，並且穿著緊身衣物會容易造成毛孔阻塞和炎症。「如果出汗較多，應及時清潔皮膚，減少毛孔閉塞的風險。」 特殊危險區域 林嘉雯提到，鼻周到嘴角的區域被稱為「死亡三角」，這裡的暗瘡特別危險。「如果在這個區域擠壓暗瘡，不乾淨的手可能會導致細菌進入皮膚，甚至可能通過血液影響到腦部，造成嚴重的後果，如腦膜炎。」因此，這些位置的暗瘡應該避免擠壓，並在發現嚴重發炎時盡快就醫。

按嚴重程度用藥 在治療暗瘡方面，林嘉雯指出，根據暗瘡的嚴重程度，適合使用的藥物也不同。輕微的暗瘡可用含有水楊酸、果酸或A醇的護膚品，而中度的暗瘡則可以考慮外用抗生素或外塗A酸。對於嚴重的暗瘡，可能需要口服抗生素或荷爾蒙藥來控制情況。「另外，現時亦有新療法，能促進細胞更新和減少油脂分泌。研究顯示，使用24周後可減少70%暗瘡和50%凹凸洞。」 嚴重或須住院 一位二十多歲的女子因擠壓暗瘡時太大力，且手部亦不乾淨，出現結節性囊腫型暗瘡，導致細菌感染，最終需要住院治療，放膿和注射抗生素，嚴重會形成不可逆轉的疤痕。」可見擠壓暗瘡的後果可能非常嚴重。 林嘉雯建議患者保持心境開朗，減少壓力，並在出汗後及時清潔皮膚。「選擇溫和非致痘潔面乳和輕盈的保濕霜，以去除多餘油脂和污垢，並保持皮膚水分，並避免使用過度刺激的產品。」她強調，防曬也非常重要，因為紫外線對發炎反應有不良影響。