亂食影響肌肉 高熱量高蛋白可增肌但更增脂

很多人都想透過密密做gym健身，練出一身實淨的肌肉，但要長期維持肌肉量，運動之餘也需要飲食配合，惟別以為瘋狂攝取蛋白質就可以預防肌肉流走，因為研究發現，若不控制熱量而導致攝取熱量過多，就算飲食含大量蛋白質有助增肌，卻也會增加體內的脂肪，如蛋白質不足則更加會出減肌增脂的效果。

脂肪大增3.6公斤

美國一間大學邀請25名年輕人參與研究。他們分為三組，一組是低蛋白質組 ，每天只有約5%熱量來自蛋白質，分量約等於兩塊雞胸肉，另一組是正常蛋白質組，每天總熱量有15%來自蛋白質，至於最後一組就是高蛋白質組，即近四分一熱量來自蛋白質。然後所有參加者都需要額外補充40%的熱量，即每日要多攝取800千卡熱量。

結果顯示，增加熱量攝取後，低蛋白質組的人肌肉量明顯減少，肌肉在實驗期間減少了0.7公斤，而脂肪則增加了3.6公斤。至於正常及高蛋白質組則分別增加了2.87公斤及3.18公斤的肌肉，脂肪增幅則比低蛋白質為少。