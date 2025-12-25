人參禁忌｜冬天食會血糖高？中醫：吃對人、吃對時機幫助降糖

很多人有個迷思，認為吃人參容易讓血糖升高，所以很多血糖過高的患者對於人參是望而卻步，但中醫師賴睿昕分享，其實只要在對的時期使用人參，對於降血糖有意想不到的效果。首先需要先明確的診斷出是屬於「I型」還是「II型」，如果是屬於「II型」的糖尿病患者，那麼這類人一般需要終身靠服用降血糖藥物，服用人參才具備調控胰島素的效果。
人參功效 改善脾胃氣虛、增加胰島素敏感度
中醫把「糖尿病」命名為「消渴症」。糖尿病起初患者一般不容易感覺異常，只有時輕微疲勞，或多尿煩渴。嚴重點則多消瘦，疲乏，口渴，夜間常欲飲水。
賴睿昕醫師指出，中醫認為糖尿病是枯傷耗損，肺熱津枯，胃燥津傷、脾陰虛耗、腎陰耗損的耗損性疾病，身體血液裡面的血糖沒有辦法被身體好好的運用，這與身體脾胃氣虛有很大的關聯，也就是身體沒有足夠的動能將多餘的血糖轉變為身體所能運用的能量，所以身體的血糖才會變高，中醫的調理竟是著重在這一塊。
品質良好的人參就有助於改善脾胃氣虛這個體質，讓身體產生足夠的動能去消耗更多的血糖，來讓身體的胰島素分泌變穩定，人參具有補氣固本、健脾補腎、生津止渴的功效，有助於改善糖尿病病人口渴、食慾不振和乏力等症狀。而研究也發現人參會增加胰島素的敏感度，達到降低血糖功效。
可能有人擔心食用人參會引起「上火」，出現燥熱、咽喉乾澀、不適等。特別是糖尿病患者如果長期服用西藥，口中常感到有金屬味，或是比較容易口渴，這時在劑量上就要注意，賴睿昕醫師建議不要單吃人參，必須將玉竹、天花粉、生地、知母、天門冬、地骨皮等滋陰生津的用藥搭配使用，就能減少上火的情形。
因此，要做到安全食用人蔘，最好是在有經驗的中醫師指導下，將其切成薄片，每次小量食用，可提高安全性，避免上火。另外，感冒發熱，或有心率增快、血壓升高，以及患有腎功能不全時，要慎用人蔘，以防產生不利影響，而人蔘燉雞湯也是可以搭配使用，但是要注意減少紅棗的用量，以防止糖尿病患者攝取過多的血糖。
控制飲食、增加運動量 糖尿病前期中醫介入可望根治
糖尿病患者日常生活務必做到兩件事，一是減少糖分增加，也就是控制飲食，二是增加運動量，消耗多餘的養分。賴睿昕醫師表示，中醫治療糖尿病主要方式是透過調理脾胃消化系統機能，讓過多存在於血液裡面的葡萄糖，得以被人體再吸收以及利用，進而達到降血糖的目的。
糖尿病前期藉由中醫的辨證論治基本上都可以獲得非常好的改善甚至根治，但是如果服用西藥的時間過長或太晚治療，身體調節代謝異常的體質就不易更動，長期失衡的身體機能要想恢復正常就很困難了；不過這類患者仍可透過中醫治療平穩血糖，還能有效改善腎虛虧引起的其他老年病的癥狀，延緩衰老，這時人參也會扮演非常重要的腳色。
此外，養成適度、恆定的運動習慣，對於血糖控制也同樣重要！運動不僅可以促進能量的消耗、減輕體重；同時，也有助於降低中性脂肪及低密度膽固醇，提高高密度膽固醇；提升心肺功能；增加肌肉張力，改善體力。
賴睿昕醫師也分享，曾有位糖尿病患者經過中藥的調理，加上每天非常有恆心的日走2萬步，後來血糖非常平穩，也不用再服用任何西藥。建議糖友想要成功穩定血糖，仍應從改變飲食習慣，減少精緻糖類，以及辛辣食物的攝取，避免辛溫之品助熱傷陰，少碰紅肉，剔除飲食中含糖及含奶的食品，例如，鮮奶、乳酪、蛋糕、麵包、甜點、餅乾等食物，都是有助平穩血糖、降低體重，幫助胰島素恢復穩定分泌。
