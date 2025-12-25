人參禁忌｜冬天食會血糖高？中醫：吃對人、吃對時機幫助降糖

品質良好的人參就有助於改善脾胃氣虛這個體質，讓身體產生足夠的動能去消耗更多的血糖，來讓身體的胰島素分泌變穩定。

很多人有個迷思，認為吃人參容易讓血糖升高，所以很多血糖過高的患者對於人參是望而卻步，但中醫師賴睿昕分享，其實只要在對的時期使用人參，對於降血糖有意想不到的效果。首先需要先明確的診斷出是屬於「I型」還是「II型」，如果是屬於「II型」的糖尿病患者，那麼這類人一般需要終身靠服用降血糖藥物，服用人參才具備調控胰島素的效果。

人參功效 改善脾胃氣虛、增加胰島素敏感度

中醫把「糖尿病」命名為「消渴症」。糖尿病起初患者一般不容易感覺異常，只有時輕微疲勞，或多尿煩渴。嚴重點則多消瘦，疲乏，口渴，夜間常欲飲水。

賴睿昕醫師指出，中醫認為糖尿病是枯傷耗損，肺熱津枯，胃燥津傷、脾陰虛耗、腎陰耗損的耗損性疾病，身體血液裡面的血糖沒有辦法被身體好好的運用，這與身體脾胃氣虛有很大的關聯，也就是身體沒有足夠的動能將多餘的血糖轉變為身體所能運用的能量，所以身體的血糖才會變高，中醫的調理竟是著重在這一塊。

品質良好的人參就有助於改善脾胃氣虛這個體質，讓身體產生足夠的動能去消耗更多的血糖，來讓身體的胰島素分泌變穩定，人參具有補氣固本、健脾補腎、生津止渴的功效，有助於改善糖尿病病人口渴、食慾不振和乏力等症狀。而研究也發現人參會增加胰島素的敏感度，達到降低血糖功效。

可能有人擔心食用人參會引起「上火」，出現燥熱、咽喉乾澀、不適等。特別是糖尿病患者如果長期服用西藥，口中常感到有金屬味，或是比較容易口渴，這時在劑量上就要注意，賴睿昕醫師建議不要單吃人參，必須將玉竹、天花粉、生地、知母、天門冬、地骨皮等滋陰生津的用藥搭配使用，就能減少上火的情形。

因此，要做到安全食用人蔘，最好是在有經驗的中醫師指導下，將其切成薄片，每次小量食用，可提高安全性，避免上火。另外，感冒發熱，或有心率增快、血壓升高，以及患有腎功能不全時，要慎用人蔘，以防產生不利影響，而人蔘燉雞湯也是可以搭配使用，但是要注意減少紅棗的用量，以防止糖尿病患者攝取過多的血糖。