人工受孕｜技術進步增成功率

香港人普遍遲婚及遲生育，政府統計處數據指出，2021年初次生育年齡中位數達32.6歲。同一時間，每6對夫婦便有一對有不孕問題，需要借助輔助生殖治療以傳宗接代。幸而近年相關技術亦不斷進步，有助提升治療成功率。 俗稱試管嬰兒的體外受精(IVF)屬於「終極」輔助生育療程，生殖醫學科專科醫生麥思敏表示，當嘗試過幾次宮腔內人工授精(IUI)不果、有較嚴重的子宮問題、男士精子質素較差，又或年齡問題要「追時間」，便要考慮IVF。



發展至第三代 IVF發展多年，已加入不少新技術，生殖醫學科專科醫生翁淑菲解釋，「常規的IVF會將精子作『洗精』處理後，與卵子放在一起讓其自然結合，適合男士精子正常的夫婦，有人稱為第一代管嬰兒。後來發展出細胞漿內精子注入(ICSI)，即由胚胎學家將一條質素好的精子，直接放入卵子中。坊間稱為第二代，適合精子質素較差的情況。至於第三代，並非受精方法不同，而是精子和卵子結合成為胚胎，培養至第五、六天，到囊胚階段，會抽取數個細胞作植入前染色體數目檢查，甚至植入前遺傳學診斷，確保胚胎染色體數目正常，或沒有嚴重遺傳病，才植入母體。」 須達到門檻 在香港第三代試管嬰兒有一定規限，並非人人都可以做。麥思敏指，植入前染色體數目檢查供有較高風險染色體不正常的夫婦選擇，「包括35歲或以上高齡產婦、兩次或以上重複流產、進行多次胚胎移植但未能成孕，或無精症但可經手術抽取到精子，都達到門檻。」如夫婦任何一方是某種已知單基因疾病的基因攜帶者，例如地中海貧血、癌症基因攜帶等，有可能嚴重影響下一代健康，又或帶有染色體平衡易位，則可以接受植入前遺傳學診斷，以防止某些疾病或病症遺傳給孩子。