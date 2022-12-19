人真的會「笑死」？醫生：有可能

人真的有可能會笑死嗎？振興醫院心臟血管內科醫師陳冠群表示，是有可能的，而且不見得是笑死，在情緒特別激動的時候都有可能會突然倒下，因為情緒本身就是一種刺激，會影響心跳節律。

我們經常會用「笑死」來形容一件事真的非常好笑，然而沒想到現實中真的有人被「笑死」。根據《網易新聞》報道，中國一位男子和鄰居在家附近店家相遇，兩人相談甚歡，沒想到鄰居竟然因為男子開的玩笑「活活笑死」了。

人真的有可能會笑死嗎？振興醫院心臟血管內科醫師陳冠群表示，是有可能的，而且不見得是笑死，在情緒特別激動的時候都有可能會突然倒下，因為情緒本身就是一種刺激，會影響心跳節律。

不只有「笑死」 情緒刺激過大都會影響心臟

事實上，心臟功能除了會受到血管影響外，也會受到神經系統的影響，陳冠群醫師表示，神經系統分為交感神經系統與副交感神經系統，主要是控制心臟的節律，交感神經會使心跳加速，副交感神經會使心臟減速。

喜、怒、哀、樂等情緒波動本身就是一種神經的刺激，如果刺激太大是有可能會造成意外的。陳冠群醫師提到，大哭、大笑事實上都是一個比較大的神經刺激，如果民眾本身神經有老化的情形，刺激太過強烈的情況下，交感、副交感神經調節出了問題，就有可能突然產生心律不整，影響心臟血流，導致昏厥。

而在情緒激動的情況下心跳會加速，此時心臟耗氧量大，對於氧氣的需求量也相對提升，陳冠群醫師表示，如果民眾本身又有一些動脈硬化、狹窄問題時，血液可能會出現供需失調，產生心肌缺氧的情形，後續也有可能引發心律不整，導致突發的嚴重意外。

陳冠群醫師也分享到，臨床上這類的病人其實蠻常見的，特別是有些年長者家裡有些變故，或是伴侶往生時，情緒比較激動，可能會伴隨心絞痛或缺氧的症狀，而情緒低落也會影響睡眠，間接導致心跳、血壓不穩定，這樣的情況就有可能會加重心臟血管疾病的症狀，產生突發的狀況。