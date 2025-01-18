他常肚瀉竟是「大腸癌第三期且擴散至肝」 微創手術成功切除難纏腫瘤

41歲的貨運司機張先生，平日工作忙碌，三餐不正常且常常以炸物等當作正餐，個性海派樂觀也常與同事一起喝酒，未能培養健康的生活習慣。因常常拉肚子而到診所就醫，但症狀未改善反而開始便血，於是接受大腸鏡檢查，確診為大腸癌第三期且已擴散至肝。

直腸手術困難度最高 肝轉移增加手術複雜度

收治張先生的彰基血液腫瘤科王全正醫生表示，張先生在第一輪化療中表現良好，幾乎沒有明顯副作用，且能遵從醫囑充分休息，讓化療達到良好的成效。經過5次化療後，腫瘤明顯縮小、甚至肝臟腫瘤幾乎消失，醫療團隊判斷患者的身體狀況適合進行手術治療，便交由手術團隊安排手術治療。

為張先生規劃手術治療的大腸直腸外科主任張譽耀醫生表示，因為張先生的腫瘤位於直腸，在所有大腸直腸手術中，直腸的手術困難度最高。張譽耀醫生更進一步指出，張先生還有肝轉移腫瘤也需一併處理，因此經過大腸直腸癌多專科團隊會議討論後，決定採取達文西機械臂手術，同一次手術中，同時將直腸及肝臟的腫瘤切除，一勞永逸。