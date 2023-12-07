他高血壓「惡習不改」中風！醫療團隊助恢復生活自理

42歲徐先生是高血壓患者，平時沒有運動習慣，且常常熬夜打機，在半年前某天早晨，被家人發現失去意識緊急送往急診。經電腦斷層檢查丘腦出血，為腦部出血型中風，徐先生昏迷不醒且有感染情形。

丘腦出血型中風 伽馬刀手術處理 中榮嘉義分院復健科主任楊立群表示，該患者為丘腦出血型中風，進行第一次復健評估時，當時意識狀況仍不佳，指令遵從也有問題，右側肢體完全癱軟且連坐著都會搖來晃去，後續因血壓較高問題，只能先建議於病房休息暫停復健，在生命徵象較穩定後，由中榮嘉義分院神經外科主任蔡孟洋建議，以伽馬刀手術處理腦內動脈畸形，其肢體功能與意識狀態才慢慢開始改善且慢慢能夠配合指令，正式開始其中風後的復健之旅。

每日高強度復健 以盡早日恢復自理生活能力 在伽馬刀術後一周，開始每日高強度復健，物理治療運動訓練、平衡訓練，職業治療手功能訓練、日常生活功能訓練，以及語言治療吞嚥訓練及語言功能重建，由物理治療師指導家屬協助患者輪椅轉位、再到坐及站的訓練，職業治療師指導個案如何用省力及殘存的動作功能完成日常生活功能以及手部精細動作訓練，例如：穿衣技巧、省力取物、手功能提升等，語言治療師則利用冰塊或電療機去刺激吞嚥反應，以利徐先生盡早脫離鼻胃管能自行吞嚥。