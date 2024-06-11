代謝綜合症｜5項有3項超標 容易出事！

對於經常久坐少運動，又常常進食加工食品及營養過剩，隨時被代謝綜合症纏身，不但令人容易體重超標，更會增加患上糖尿病等病患的風險。想知道自己是否代謝綜合症高危族群？測一測腰圍、血壓、空腹血糖、三酸甘油酯，以及高密度膽固醇等數值，若其中3項或以上都超標，便很大機會有代謝問題，需要及早透過改善生活和飲食習慣，甚至藥物治療，以挽回健康。

或變成糖尿病、心臟病 何謂代謝綜合症？這是一種身體不健康的狀態，包括高血糖、高血壓、高血脂和中央肥胖等。若沒有盡早處理，便可能演變成糖尿病、心臟病及中風等病症。有調查顯示，多達兩成半成人都可能有代謝綜合症，而只要滿足代謝綜合症的5個標準中其中３項，便算是患有此問題，包括： 中央腹部肥胖：男性腰圍 ≥ 90cm，女性腰圍 ≥ 80cm； 血壓偏高：上壓 ≥ 130mmHg或下壓 ≥ 85mmHg； 空腹血糖偏高：空腹血糖值5.6mmoL； 空腹三酸甘油酯偏高： ≥ 150mg/dL； 高密度膽固醇偏低：男性<40mg/dL，女性<50mg/dL。