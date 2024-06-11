代謝綜合症｜5項有3項超標 容易出事！

對於經常久坐少運動，又常常進食加工食品及營養過剩，隨時被代謝綜合症纏身，不但令人容易體重超標，更會增加患上糖尿病等病患的風險。想知道自己是否代謝綜合症高危族群？測一測腰圍、血壓、空腹血糖、三酸甘油酯，以及高密度膽固醇等數值，若其中3項或以上都超標，便很大機會有代謝問題，需要及早透過改善生活和飲食習慣，甚至藥物治療，以挽回健康。
或變成糖尿病、心臟病
何謂代謝綜合症？這是一種身體不健康的狀態，包括高血糖、高血壓、高血脂和中央肥胖等。若沒有盡早處理，便可能演變成糖尿病、心臟病及中風等病症。有調查顯示，多達兩成半成人都可能有代謝綜合症，而只要滿足代謝綜合症的5個標準中其中３項，便算是患有此問題，包括：
- 中央腹部肥胖：男性腰圍≥90cm，女性腰圍≥80cm；
- 血壓偏高：上壓≥130mmHg或下壓≥85mmHg；
- 空腹血糖偏高：空腹血糖值5.6mmoL；
- 空腹三酸甘油酯偏高：≥150mg/dL；
- 高密度膽固醇偏低：男性<40mg/dL，女性<50mg/dL。
改善生活方式
代謝綜合症的成因有很多，常中主要三大關鍵是不良生活模式、遺傳及壓力等。其他高危因素還包括吸煙及酗酒等。如果你不想有代謝綜合症，就要從5方面著手預防，包括健康均衡飲食、多做運動、定期體檢及遠離煙酒等，有需要時更應找專業協助，才能幫助自己保住健康。