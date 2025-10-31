低調超級食物！營養師：山藥富含黏液蛋白 保護腸胃穩定免疫力

山藥的營養亮點之一是富含「黏液蛋白」。這種天然物質可在腸胃黏膜上形成保護層，減少外來食物或胃酸對腸壁的刺激。對於經常有胃酸逆流、胃脹氣或腸胃不適的人，適量攝取山藥能緩解不適並促進消化。

提到山藥，許多人首先想到的是藥膳燉湯，營養師王證瑋表示，山藥不僅僅是養生料理的配角，更在營養學中被譽為「低調的超級食物」。它質地細緻、口感綿密，含有豐富的蛋白質、多醣體、寡糖與礦物質，可幫助腸胃、穩定免疫系統，對銀髮族、上班族及忙碌現代人來說，都是日常保養的理想選擇。

黏液蛋白保護腸胃 減少刺激與不適

山藥的營養亮點之一是富含「黏液蛋白」。王證瑋營養師指出，這種天然物質可在腸胃黏膜上形成保護層，減少外來食物或胃酸對腸壁的刺激。對於經常有胃酸逆流、胃脹氣或腸胃不適的人，適量攝取山藥能緩解不適並促進消化。此外，山藥質地柔軟、易消化，也非常適合長者及咀嚼能力較弱的族群食用。

多醣體提升免疫力 強化身體防護力

山藥除了保護腸胃外，還能強化免疫功能。其所含的多醣體具有啟動免疫細胞活性的作用，能幫助人體抵抗外來病原。王證瑋營養師提到，黏液蛋白則能促進蛋白質吸收，使營養素更充分利用，進一步增進體力與修復力。對於經常加班、壓力大、睡眠不足的上班族而言，山藥是能穩定免疫力、補充能量的好食材。

且山藥含有天然的寡糖，具有「益生元」的作用，能成為腸道益菌的養分來源。長期攝取可促進腸道菌相平衡，改善便祕、腹脹等問題。腸道健康與免疫、防疫能力息息相關，甚至會影響情緒穩定與睡眠品質。因此，常吃山藥不僅能讓腸胃更順暢，也能間接提升整體健康與心理狀態。

富含鉀離子 有助穩定血壓與心血管健康

對於現代外食族而言，攝取過多鈉鹽是常見問題。山藥富含鉀離子，能幫助體內排出多餘的鈉，達到平衡血壓的效果。王證瑋營養師建議，適量食用山藥可減少水腫與高血壓風險，對心血管健康也有幫助。特別是長期外食或偏好重口味者，將山藥入菜，不僅能降低飲食中鈉的影響，還能補充額外的微量元素。