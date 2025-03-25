你今日去咗幾多次？研究指每日排便1至2次是最健康的頻率

每日進食的食物，消化後剩餘的殘渣最後會變成糞便排出，有些人可能一日要大便幾次，有些人則幾日才排便一次，究竟怎樣才算是正常及健康的排便頻率？最新研究便發現，排便頻率對生理機能及長期健康有直接關，而每天排便一到兩次更堪稱「黃金頻率」！

該項刊載在《Cell Reports Medicine》的最新研究，分析逾1,400名健康成年人的臨床評估、生活模式和生物數據，包括血液化學、腸道微生物群、基因等，並按其排便頻率分為4組，分別是每星期1到2次排便的便秘組、每星期3至6次的低頻正常組、每日1到2次的高頻正常組，以及腹瀉組。

當糞便在腸道停留時間過長時，微生物會耗盡可用的纖維素，轉而發酵蛋白質，產生可增加腎臟負擔的毒素。

研究發現，當糞便在腸道停留時間過長時，微生物會耗盡可用的纖維素，轉而發酵蛋白質，產生可增加腎臟負擔的毒素，如對甲酚硫酸鹽和吲哚硫酸鹽，即使健康正常的人，一旦出現便秘，血液毒素仍會上升，對腎臟壓力尤其大。腹瀉組則被發現有炎症和肝損傷的臨床化學指標，估計腹瀉或促使身體會排出過多膽汁酸，影響肝臟分解脂肪的功能與代謝穩定，進而帶來一連串的影響。

蔬果攝取量為最大因素

分析結論認為，每天排便1 至2次是「黃金頻率」，這些人腸道內的嚴格厭氧菌(strict anaerobes)大量繁殖及特別活躍，這類益菌擅長發酵纖維，生成有益健康的短鏈脂肪酸。統計又顯示，年輕人、女性和體重指數較低的人，排便頻率相對偏低，估計與荷爾蒙、神經差異及食量有關。

研究人員表示，分析反映蔬果攝取量是影響排便頻率的最大因素，加上足夠的水分與適量運動，有助維持排便在「黃金頻率」。他們未來會進行臨床試驗，長期追蹤並管理受試者的排便習慣，探討其預防疾病的潛力。