你會打鼻鼾嗎？醫警：不只是睡眠窒息症，小心導致心肌梗塞！

你知道嗎？逾40歲以上的男性有睡眠窒息症中高風險，是女性的9倍。睡眠窒息症的盛行率約人口的3%，保守估計香港有約22萬人患有睡眠窒息症(OSA)。你家中那位愛打鼻鼾的老爸很有可能是其中一個被打鼻鼾影響了睡眠和健康的人！

何謂睡眠窒息症？ 台灣心肌梗塞學會理事長暨臺北醫學大學附設醫院醫務部主任黃群耀表示，門診中睡眠窒息症患者最常見的症狀為：打鼻鼾、白天嗜睡、精神不濟、頭痛、半夜頻尿、記憶力退化、淺眠多夢，又或者發現枕邊人睡到一半呼吸會暫停，以上症狀都很有可能就是睡眠窒息症的潛在族群。若長期身體缺氧不就醫，進而還會影響血壓、腦部及心血管等相關疾病。 黃群耀理事長解釋，睡眠窒息症又分為「中樞型」、「阻塞型」及「混合型」三類。其中阻塞性睡眠窒息症為常見，發生的原因是因為在睡眠過程中呼吸道反覆出現塌陷，導致打鼻鼾及暫時窒息，有時導致睡眠中反覆驚醒而嚴重影響睡眠質素，而造成白天注意力不集中，長期下來可能會因睡眠過程中缺氧、交感神經作用增加，容易引發血管硬化、血壓上升、血糖不穩定，導致心肌梗塞或腦血管栓塞中風的機率升高。

心肌梗塞與睡眠窒息症有關？ 黃群耀理事長表示，現有許多研究報告指出睡眠窒息症已被認為是許多慢性疾病惡化的風險因素，隨著睡眠間歇性缺氧的發生，造成睡眠不完整與胸腔內壓力波動，導致體內產生氧化壓力反應，包括內皮功能障礙、代謝失調、全身性發炎等，最後影響心血管健康。 《美國心臟協會》(AHA)在2022年提出的「打造健康人生的8大基石」(Life's Essential 8)，首次納入「睡眠質量」為單獨風險因素，充足的睡眠有助促進身體復原恢復，改善大腦功能，以及降低患慢性疾病的風險，由此可見睡眠質素對於身體健康的影響甚大。 黃群耀理事長補充，根據回溯性統計，若心肌梗塞在清晨00:00-06:00這段時間發作，睡眠窒息症的發生率會比一般人高6倍，且因為患者在吸氣時，吸進去的氧氣受到阻礙，因此在氧氣含量低的情況下，血液無法有效的輸送氧氣到心臟，再加上睡眠窒息症發生的過程中，會引起自律神經失調、缺氧的狀況，可能會促成一些發炎反應、胰島素阻抗，進而造成內皮的血管功能失調、血栓問題，因此就提高導致心肌梗塞的風險。

佩戴正壓呼吸器 頭痛不藥而愈！ 爲了防止睡眠窒息症引起身體的慢性疾病，除了服用藥物、戴口腔牙套矯正器、口咽整形手術、氣切管手術之外，佩戴正壓呼吸器(CPAP機)是目前治療睡眠窒息症的最佳方法。黃群耀理事長分享，有位48歲的女性患者，因頭痛來就醫，原先誤以為是高血壓引起的頭痛，在經過一連串的檢測之後，發現該女士其實患有睡眠窒息症，在經過專業評估後決定佩戴正壓呼吸器做治療。透過正壓呼吸器的加壓空氣打開呼吸道，提供持續壓力氣流進入呼吸道，不僅改善頭痛，甚至因為長期晚上無法好眠的肌肉緊繃也跟著消失。