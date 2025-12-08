你有年齡焦慮嗎？25歲初老？30歲是人生另一階段？我還是一事無成怎麼辦？精神科醫生教路擺脫焦慮情緒！

隨著90後踏入30中，00後也開始感嘆自己開始變老後，相信有年齡焦慮的人又增加一批，特別是3字頭對不少女性而言，都是難以跨過的門檻。雖然年齡焦慮並不屬於臨床診斷，但也可被理解了焦慮形式，有精神科醫生提醒，當出現焦慮症狀時，可以先由生活習慣開始作出改變！

女性更普遍 其實年紀只是一個數字，不應該被視為一種限制。30歲一直被視為人生轉捩點，社會認為這個年紀應該已經建立穩定的事業，尤其是女性更被認為應該要組織家庭等。 任何年紀其實也有患上焦慮症的風險，但年齡焦慮在女性更為普遍，可能與社會對女性的期望有關。醫生提到，年齡焦慮亦有機會與家族遺傳、孩童時期的經歷和社會因素有關。

這幾類人患病機會更高！ 焦慮症病人、有焦慮症家族病史

正面對人生重大轉變，如大學畢業、更年期、退休等

心理社會發展不完全

被社會規範影響

三大方法 紓緩年齡焦慮 精神科醫生認為，要紓緩年齡焦慮，可以由日常生活著手，首先要學習接受失去，擁抱失望和傷心的情緒。另外也要學習接受別人的幫助，學習放手！ 第二，如果焦慮不安情勢持續影響工作，可以嘗試練習靜觀冥想，打坐可以令我們的身心變得更平靜，過去亦有研究指出減輕壓力、減少焦慮和抑鬱症狀、增強免疫反應、減少炎症和延緩衰老。 最後，多做運動可以產生多巴胺、內啡肽和血清素，可以幫助人變得正面及心情愉快，更有治療焦慮症和抑鬱症之效！