你瞓得好嗎？研究：失眠患者更大機會心臟病發

每晚在床上輾轉難眠，甚至要依靠藥物才能入睡？不要以為失眠只會令你起床後精神不振，其實更可能帶來心臟病發的危機。因為有大型研究顯示，睡不好或睡得不夠，可以令心臟病發的風險上升近七成，反映若能保持良好的睡眠質素，就可以幫助減低心臟病發的機會。
風險高六成
該項刊載在《Cardiology》的研究，由多間大學合作進行薈萃分析11年間在美國、英國、歐洲及中國等地進行，共涉及近120萬人的文獻。結果發現，失眠患者出現心臟病發的風險是無失眠人士的1.69倍。
研究亦發現，睡眠時間與心臟病發有關係，每晚睡少於5小時的人，心臟病發的機會比睡到7至8小時的人高近六成。但睡多卻不一定好，因為睡6小時的人，心臟病發的風險比睡9小時或更多的人為低。
與皮質醇有關
研究人員估計，失眠對心臟病的影響主要與皮質醇高低有關。這種荷爾蒙負責調節身體對壓力的反應，若太多就會令血壓升高。在良好睡眠狀態下，人的血壓理應下降，但失眠或睡眠不足則可能令皮質醇失調，夜間血壓或因此而上升，是增加心臟病發的潛在風險之一。
應視為心血管疾病風險因素
專家建議，失眠應被視為心血管疾病的風險因素之一，但就強調睡眠時間是因人而異，足夠便好，太多反而有害。
失眠是常見的健康問題，包括難以入睡、無法維持睡眠、過早醒來及醒後難再入睡等。專家估計美國每10人便有1人受失眠困擾，甚至多達一半成人曾因為壓力等原因而出現短期的失眠。