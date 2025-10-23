便秘原因9個「堅持每天都要排便」是錯誤觀念！

天氣寒冷，你是否使出吃奶的力氣仍然擠不出便便？據《CNN》報道，連續3天以上沒有排便即為便秘，原因包括纖維不足、吃太多糖、罹患柏金症、腸易激綜合症等，甚至「堅持每天需要排便」的想法都是原因。 1. 缺乏纖維和水分 你吃進甚麼會影響它如何出來，這就是為甚麼飲食不均為便秘主因。規律飲食最需要的兩大重點是水分和纖維。人每天需要25到30克纖維，但大多數人攝取不足。優質纖維來源於全穀物、水果和蔬菜。導致便秘的食物包括精製糖、動物脂肪和乳製品。同時，人每天還需要約1,700-2,200毫升的水分。

2. 堅持每天都要排便 錯誤觀念也是造成便秘的主因之一，醫生稱之為「假性便秘」。由於擔心沒有每天排便，造成民眾依賴瀉藥和灌腸劑，若產生依賴性，一旦沒使用瀉藥就會排便困難。其實，一兩天不排便並沒有害處。 3. 改變日常習慣 改變日常習慣是便秘的主因之一，例如改變進食、運動變少、長途搭乘飛機坐著、「認馬桶」不喜歡在外面上廁所，這些都是旅行時經常「大不出來」的原因。 4. 兒童常忽視便意 忽視便意是便秘的一個重要原因，兒童尤其如此。當腸子告訴你「有感覺了」，就去解放吧。

5. 懷孕 大約一半的孕婦有便秘症狀，隨著胎兒長大會對消化道施加壓力、懷孕和補充鐵質引起的荷爾蒙變化也有影響。最好的治療方式是攝取大量纖維、水分和活動。同時應避免瀉藥，恐刺激子宮收縮。孕期若想補充任何膳食纖維補充品，請務必先諮詢醫生。

6. 老年人活動不足、服用處方藥 老年人便秘的原因諸多，包括活動量小、食慾不振而依賴加工食品或易於準備的食物、服用的處方藥中有許多會導致便秘。如果便秘已影響到日常生活，建議尋求專業醫療協助檢查目前服用的藥物。另外，老年人為了避免夜間跑廁所而減少飲水，也會造成便秘。因此，老年人需要攝取足夠的水分、纖維和活動量。

7. 腸易激綜合症 腸易激綜合症(IBS)會引起腹痛、腹瀉與便秘。如果每月出現至少3次上述症狀，且持續至少3個月，建議就醫檢查是否罹患腸易激綜合症，並與醫生討論應避免攝取的食物，以及如何改善生活方式。