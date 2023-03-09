便秘｜波蘭男子誤信偏方 活鰻魚塞肛門致直腸穿孔兼患腹膜炎

不少都市人都有便秘問題，坊間有眾多有關便秘的偏方。波蘭早前有一名男子誤信了一個便秘偏方，他將一整條活鰻魚塞入肛門，結果鰻魚在男子腸內掙扎，導致男子直腸部位造成3cm長的穿孔，需要送院接受治療。經醫生檢查後證實，男子患上腹膜炎，需要住院留醫，並要使用腸造口袋收集糞便等排泏物。

活鰻魚致直腸穿孔兼患腹膜炎 根據《每日星報》報導，波蘭一名男子早前因為腸梗阻及劇烈腹痛而緊急送院。經醫生檢查後，在男子結腸中發現了有一條活鰻魚，需要緊急開刀取出。手術期間，醫生發現男子直腸部位有一個3cm長的穿孔，估計是鰻魚在腸道內掙扎所造成。同時，直腸穿孔後導致男子出現感染而患上腹膜炎，手術後需住院留醫，並要使用腸造口袋收集糞便等排泏物。

波蘭一家醫療培訓機構其後在社交平台上分享了男子的X光照片，可以清楚看見鰻魚細長的魚骨在男子腸道中繞成一圈，鰻魚目測至少超過30cm。據報導，經醫生詢問後得知，原來男子之所以會將一整條活鰻魚塞進體內，是因為他誤信了當地一個治療便秘的偏方，他認為只要將鰻魚塞進肛門，便可以改善便秘問題。