便秘｜龍年路路暢通 改善排便有辦法6個秘訣助你預防便秘

便秘似乎是不少現代人的共同困擾，不少人更因此而苦思解決之道，甚至不惜以偏方或濫用藥物，以求順利排便。雖然便秘令人十分苦惱，但其實只要透過適當調整飲食及生活習慣，毋須特別治療或用藥，便已經可以有效改善排便狀況，每次都可以「路路順通」！今次就與大家分享6個預防及改善便秘的方法，幫助你與便秘講再見。
改善便秘方法一：攝取足夠的纖維
纖維有促進腸道蠕動，幫助排便的重要作用，除了每日進食至少三分蔬菜及兩分水果，也可以在主食中加入燕麥及蕃薯等粗糧，幫助身體攝取足夠的纖維。
改善便秘方法二：飲足夠的水
飲水不足容易導致大便過硬，增加便秘的機會，所以每日都要補充足夠的水分，是遠離便秘的關鍵。
改善便秘方法三：切勿胡亂節食
不少人為求瘦身而厲行節食，但身體要有足夠的糞便才能激發便意，若進食量過少便難以產生便意，更因為糞便積聚過久而變得乾硬，更難排出。
改善便秘方法四：多活動身體
適量的運動不但可以刺激腸道活動，更有助強化腹部肌肉，令排便時更易施力。
改善便秘方法五：養成定時排便的習慣
把握剛起床及進食後兩小時內是腸道最活躍的時間醞釀便意，例如早上起來後飲杯水或用餐後上廁所，往往便能成功排便，並逐漸養成習慣，日後便能定時排便。
改善便秘方法六：排便時要專心
上廁所時不要滑手機，專注才能提高排便效率。