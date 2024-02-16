便秘｜龍年路路暢通 改善排便有辦法6個秘訣助你預防便秘

龍年路路暢通 改善排便有辦法6個秘訣助你預防便秘

便秘似乎是不少現代人的共同困擾，不少人更因此而苦思解決之道，甚至不惜以偏方或濫用藥物，以求順利排便。雖然便秘令人十分苦惱，但其實只要透過適當調整飲食及生活習慣，毋須特別治療或用藥，便已經可以有效改善排便狀況，每次都可以「路路順通」！今次就與大家分享6個預防及改善便秘的方法，幫助你與便秘講再見。

改善便秘方法一：攝取足夠的纖維

纖維有促進腸道蠕動，幫助排便的重要作用，除了每日進食至少三分蔬菜及兩分水果，也可以在主食中加入燕麥及蕃薯等粗糧，幫助身體攝取足夠的纖維。

改善便秘方法二：飲足夠的水

飲水不足容易導致大便過硬，增加便秘的機會，所以每日都要補充足夠的水分，是遠離便秘的關鍵。