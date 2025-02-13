假期後好低落？5個飲食原則助你恢復及穩定情緒

想穩定情緒，大家可以參考以下5個飲食原則：

足夠的色胺酸、維他命B6：這兩種營養元素有助俗稱快樂荷爾蒙的血清素合成，幫助提振情緒，若血清素過低則可能引起抑鬱、焦慮及失眠等問題。

補足維他命D：有研究發現，維他命D濃度與抑鬱症有關，如乾菇、三文魚及曬太陽，都可以提供及製造維他命D。

攝取Omega-3：有助抗發炎，且有助促進神經修復、預防神經發炎、神經退化，及改善認知和記憶等，所以能㚍緩解抑鬱情緒。

避免高油高糖：高糖食物可能會帶來短暫的快樂，但血糖大幅波動可能引起疲倦、無力等感覺。