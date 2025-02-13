假期後好低落？5個飲食原則助你恢復及穩定情緒

農曆新年假期過去，又要繼續返工返學，難免會感到情緒低落、壓力倍增。長假期要等到復活節了，不想假後持續失落？可以從飲食著手，遵從5個原則，包括攝取足夠的色胺酸及維他命B6、維他命D、Omega-3、避免高油高糖陷阱，以及維持腸道健康，可以幫助快快穩定低落的情緒。
高油高糖飲食易有抑鬱情緒
不少研究證實，不良的飲食習慣與抑鬱風險有關，而農曆新年期所吃的應節美食，很多也是高油高糖及加工食物，可造成體內血糖、情緒荷爾蒙波動，提高體內發炎反應，加上假期後綜合症，隨著帶來抑鬱情緒。
5個情緒穩定飲食原則
想穩定情緒，大家可以參考以下5個飲食原則：
- 足夠的色胺酸、維他命B6：這兩種營養元素有助俗稱快樂荷爾蒙的血清素合成，幫助提振情緒，若血清素過低則可能引起抑鬱、焦慮及失眠等問題。
- 補足維他命D：有研究發現，維他命D濃度與抑鬱症有關，如乾菇、三文魚及曬太陽，都可以提供及製造維他命D。
- 攝取Omega-3：有助抗發炎，且有助促進神經修復、預防神經發炎、神經退化，及改善認知和記憶等，所以能㚍緩解抑鬱情緒。
- 避免高油高糖：高糖食物可能會帶來短暫的快樂，但血糖大幅波動可能引起疲倦、無力等感覺。
- 維持腸胃道健康：腸道細菌會受到基因、飲食、環境或疾病影響，若腸道微生物的組成因為飲食習慣而變差，最終可透過腸腦通道影響大腦健康，引發情緒問題。