假期未放夠 返工心情低落？中醫教吃5種食物驅走焦慮不安

一連5天的農曆新年假期放完後上班心情很低落？有中醫指出，適應假期後的生活並不容易，這個現象是正常的，更可以透過中醫的治療、適當的飲食調整以及穴位按摩，能有效改善情緒狀態，幫助我們更好地面對日常生活的挑戰。

中醫師王大元在其 facebook專頁 上分享指，如果放完假期，突然有強烈的低落感，上班時腦袋感覺空空，中醫認為是與肝氣鬱結、心神失養有關。這種情況是屬於「鬱症」、「臟躁」、「百合病」的範疇。在臨床上出現的症狀是心情抑鬱、悲傷欲哭、懶言不語等。中醫強調治療應求其根本，依據不同的病因提供相應的治療方案：

如果放完假期，突然有強烈的低落感，上班時腦袋感覺空空。中醫認為是與肝氣鬱結、心神失養有關。

王醫師也表示，在日常生活中，特別是在早餐中，可以增加富含色胺酸的食物攝入，因為色胺酸是血清素的前驅物，能有效改善焦慮和不安的情緒。

吃色胺酸的食物有效改善焦慮和不安的情緒。

4大穴位調適情緒

另外，穴位按摩也是一種有效的情緒調適方法。以下是幾個可以進行的主要穴位：

合谷穴：位於手背。

內關穴：位於前臂內側。

神門穴：位於手腕內側。

百會穴：位於頭頂中心。

此外，耳穴療法亦是一種有效的輔助療法，可以選擇耳神門穴進行刺激。可用手指進行按摩5至10分鐘，或將耳珠或王不留行種子貼於耳穴上以持續刺激。