偏頭痛肝火上攻 食川芎魚頭愈食愈痛

傳統智慧講究以形補形，頭痛食川芎白芷魚頭是故老相傳的食療智慧。不過有中醫指出，不是所有頭痛都可以用川芎白芷魚頭去處理，如果屬於肝火頭痛更加會愈食愈痛。 偏頭痛成因未明，患者可以單側或雙側頭痛，頭痛以跳痛、搏動痛為主，痛楚十分劇烈，往往伴有噁心、嘔吐、畏光、怕吵等徵狀。痛的位置通常痛在頭的一側，但也可出現在前額、頭頂、後頭部及眼眶後方等地方。

心情煩躁血壓偏高 註冊中醫倪詠梅分享一個個案：「病人是四十多歲的女士，一年前開始偏頭痛，最初以為是感冒頭痛沒有處理，結果發作得愈來愈密，十分困擾。家人見她總是頭痛，於是上網尋找治頭痛食譜，不時為她製作川芎白芷魚頭湯。病人初時飲用時覺得沒有甚麼感覺，仍然是頭痛。家人以為藥力不夠，於是加大川芎和白芷的分量，結果反而愈飲愈痛。家人又上網問人，網友回覆症狀是藥力發作，把頭痛『發』出來，於是堅持飲用。結果仍是痛不得了，而且口乾舌燥，病人覺得不妥，於是找中醫治療。」 結果把脈後發現病人肝火旺盛，舌也很紅，而且容易口苦，睡眠質素差，人也變得較為煩躁。血壓亦有輕微偏高，上壓已有140度。「其實這種體質的人士，吃川芎白芷魚頭只會愈吃愈上火，愈來愈痛。」

疏風降火有改善 倪詠梅表示，川芎白芷魚頭湯的成分都是溫燥的，適合氣血虛弱、或頭部受風導致頭風重的頭痛。「川芎性溫，有行氣活血的作用；白芷辛溫，可以通竅去風。簡單來說兩種都是燥熱藥，如果是頭被淋濕受寒、吹冷風後頭痛、女士坐月頭痛，或是頭痛於吹風、天氣冷時加重的話就十分合適。尤其是這個湯水多數會加薑來辟走魚頭的腥味，就會燥上加燥了。」 「但是如果頭痛是因為肝火、熱氣引起的話，就應盡量避免食用。古代醫家已強調，『白芷…其性升散，血熱有虛火者禁用』。」倪詠梅續指，之前提及的偏頭痛病人素來脾性急躁，偏頭痛於轉工後發作，原因是壓力大導致肝火上升，令氣血上湧於頭部，不通則痛。「她整個頭部的氣血都因為肝火上升而瘀滯不通，再吃川芎、白芷，就等於火上加油，不單頭痛不除，反而更加頭痛。」病人轉服疏風降火的藥物如菊花、決明子之後，頭痛及血壓都得到改善。 留意徵狀 倪詠梅提醒，想知道自己是否適合吃川芎白芷魚頭，可以留意以下徵狀。「如果頭風吹風後加重、天冷或陰天時加重，疲勞後會更頭痛。平日沒有生痱滋、牙肉腫痛、便秘等燥熱問題，都是適合食的。」反之，如果頭痛有明顯脹痛、痛時頭腦發熱、痛時搏動感明顯、生氣時加重、環境焗熱時加重、血壓偏高、口苦口乾、易生痱滋的話，就不太適合食了。 她又表示，頭痛除了肝火、頭風之外，濕氣、血瘀、腎虛、血虛等都可導致頭痛。如服用川芎白芷魚頭未能緩解頭痛，應延醫診治。