偏食｜幼兒偏食係「食物恐新症」？醫生提供改善方法

3歲的陳小弟由於體重僅12公斤導致過於瘦小的緣故，母親帶著他來到門診，經仔細問診後發現，陳小弟自嬰兒時期對於副食品便十分抗拒，且時常腹瀉，醫生先以處方藥物改善陳小弟腹瀉症狀，並請母親記錄陳小弟三餐飲食，回診時安排營養師諮詢，以期改善陳小弟營養不良的情況。 食物恐新症 增加罹患慢性疾病風險 芬蘭國家衛生與福利研究院、芬蘭赫爾辛基大學曾針對食物恐新症進行多年追蹤研究，發現食物恐新症會使整體飲食品質下降，造成飲食中的蛋白質、纖維與單元不飽和脂肪酸攝取不足，或鹽分、飽和脂肪的攝取偏高，可能會增加罹患慢性疾病的風險。

偏挑食恐是牴觸心理 即「食物恐新症」 台北慈濟醫院兒科陳慧文醫生指出，孩子的偏挑食有時是因為對未曾接觸的食物產生牴觸心理，即所謂「食物恐新症」。其常見於2歲至6歲的兒童，由於逐漸發展的自主意識，讓孩子們對於喜惡開始有所分別。 若家長未及時給予協助，短期間可能會造成孩子因為纖維質攝取不足而出現腹痛、便秘的情況，長期下來除了造成體重過輕或過瘦之外，對於大腦神經的發育也會有所影響。 1 歲以可以訓練 家長角色是關鍵 陳慧文醫生強調，在1歲以前的幼兒飲食是能夠被訓練的，家長可以透過多變化的副食品讓孩子嘗試，能夠大幅提升孩子對於新食物的接受度。而1歲至2歲的幼兒對飲食接受的可塑性相對也還是較高，經由階段性的嘗試與改變食物型態及樣貌，比如青菜可以剁碎、磨泥、熬湯等，或利用模型切出特別圖案，幫助幼兒飲食多樣化。 其中家長扮演極其重要的角色，是孩子模仿的主要對象，因此建議家長與孩子一起吃，也可以和孩子一起簡單手作，增加孩子的好奇心與參與感進而願意嘗試。