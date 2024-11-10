停經後出血可能是「子宮內膜癌」！無有效篩檢工具如何及時發現、預防？

女性若發現有停經後出血、經期不規則、經血變多等異常出血，可能是子宮內膜癌應就醫進一步檢查。

子宮內膜癌是子宮體癌中最常見的一種，不過，目前子宮內膜癌還沒有有效的篩檢工具，該如何預防、早期發現子宮內膜癌呢？台灣國健署針對大眾最常見的3個問題一一解惑。

與子宮相關的癌症包括子宮體癌、子宮頸癌等。國健署表示，其中子宮體癌又以子宮內膜癌最為常見，它好發於50至70歲女性，而且大多數都是停經後的婦女。國健署指出，子宮內膜癌常見症狀包括停經後出血、經期不規則、經血變多等異常出血，持續性陰道出血或紅色分泌物，貧血、倦怠，下腹疼痛等。

常見 QA 二：子宮內膜癌有哪些風險因素？如何預防？

子宮內膜癌風險因子包括糖尿病、停經後肥胖、有婦科癌症家族病史、有長期月經異常的病史、曾被診斷罹患有多囊性卵巢症候群者、服用僅含雌激素或其類似物成分的藥物或補充劑等。

其中，肥胖是子宮內膜癌很重要的關聯因素，國健署表示，身體質量指數(BMI)大於30，罹患子宮內膜癌的風險是BMI正常者(18.5至24)的2至10倍，在澳洲有超過25%的子宮內膜癌患者是因為肥胖所致，而美國也有高達57%的病例歸因於肥胖。

因此，在子宮內膜癌預防上，國健署提醒，大眾應維持良好的生活形態及適當的體重，美國癌症研究所(AICR)指出，規律運動、健康飲食、維持適當體重，可有效降低20%至30%子宮內膜癌風險。