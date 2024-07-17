健康研究所｜肛瘻可致流膿大便滲漏 手術或傷括約肌致失禁 微創手術助降低風險

痔瘡令人「坐立不安」，不過肛門附近紅腫疼痛，有機會是肛門瘻管（肛瘻）而非痔瘡。當肛門腺體受感染後膿液會一直積聚，再向體內外延伸，使肛管直腸黏膜和肛門附近的表皮破損，形成的管道即為肛瘻。外科專科高彩華醫生指出：「肛瘻一般不會自行痊癒，如持續發炎，更有機會出現分支，使病情更為複雜。」但傳統手術有機會傷及括約肌，或因而導致失禁，令到不少人寧「死忍」也不願接受治療，幸好現時有微創手術可應用於治療肛瘻，避免傷及括約肌，亦能縮短患者的復原時間。

肛門腺體位於內外括約肌兩組肌肉之間，負責分泌黏液幫助排便。當肛門腺體受到感染，肛門的不適感容易令人聯想到痔瘡，不過患者也能從症狀看出端倪。高醫生指出：「痔瘡患者會在大便時出血；而肛瘻患者的病灶位置會流出分泌物，甚至流出帶糞便的液體。」如瘻管的膿液未能引流出來，或會變成急性肛門膿瘡，屆時患者需接受緊急放膿手術。如任由肛瘻位置持續發炎，或令瘻管「分岔」長出更多出口，令滲漏變得嚴重、病情變得更複雜。

傳統上，病情較輕患者可考慮接受瘻管切開手術，醫生會將瘻管如垂直切開飲管般，剖開之後膿液會流走，待傷口自然癒合，一般約需兩周時間痊癒。不過，此方法有其局限——因切開瘻管時有機會傷及括約肌，部分患者會在術後出現失禁。高醫生補充：「病情較輕的患者接受瘻管切開手術，出現失禁機率少於一成。若患者的瘻管位置較高及影響較多肛門括約肌肌肉，失禁風險高達四成，所以術前評估瘻管的複雜程度相當重要。」

病情複雜需分階段治療 微創手術減失禁風險

病情較為複雜的個案，醫生一般會分兩階段做手術。首先會為患者進行掛線手術，即利用矽膠線穿過整條瘻管，並在肛門外打結，矽膠線可以引流瘻管內的分泌物。第二階段手術會在掛線後六至八星期進行。

第二階段的治療則有不同的方法，例如激光消融術，即將激光探頭放進瘻管內以消融整條管道，令瘻管結疤癒合；或注射纖維膠原蛋白藥水以堵塞整條瘻管；另外也有括約肌間瘻管結紮術，即切斷內外括約肌中間的瘻管，將之結紮和切除；而肛門內窺鏡手術則是將內窺鏡放進瘻管內，然後以電熱消融術堵塞整條瘻管。