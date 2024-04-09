健康研究所｜胰臟癌影響消化易致營養不足 體力不夠難應付治療

人體消化系統除了食道、胃、腸道等，還有一個重要成員—胰臟，因此當胰臟受癌細胞侵襲，患者會出現食慾不振和消化不良，無法吸收足夠營養，或難以支撐癌症治療。臨床腫瘤科專科丘德芬醫生表示，治療胰臟癌的過程中，患者營養吸收得更差，因此在治療期間，醫生也會留意患者所需營養，盡量為他們補充足夠體力度過抗癌難關。
確診時消化功能或已受影響 治療影響營養攝取
胰臟位於腹部深處，連接十二指腸、胃部和肝臟等消化器官，胰臟不只製造胰島素調節血糖，亦負責分泌消化酶，幫助分解脂肪、蛋白質和糖分等，讓身體吸收營養。丘醫生指出，早期的胰臟癌未必會有消化道症狀，一旦出現消化功能問題，癌症較大機會已屆晚期。症狀包括食慾不振、進食後消化不良、體重下降，也有機會出現背痛，以及因堵塞膽管而引起黃疸。
癌細胞令身體難以吸收營養，當患者展開治療，更有機會令營養不良問題更嚴重。丘醫生解釋：「早期胰臟癌患者可接受胰臟切除手術，惟術後胰臟會減少分泌酵素，有機會造成消化不良。」以胰十二指腸切除術為例，雖然手術可根治胰臟癌，但需要切除較多器官，包括膽囊、脾臟和整個胰臟。因此，患者術後需要補充足夠的營養，以支撐較長的康復期。如患者病情已屆中晚期，或未必適合手術治療，若接受化療和電療，副作用也可能影響食慾，患者難以透過正常飲食攝取足夠營養。
根據病況以不同方法補充營養
若長期營養不良，會削弱患者的免疫力和復原能力，因此治療期的營養補充實屬重要課題。丘醫生稱：「醫生一般會處方酵素補充劑，助已切除胰臟的患者消化食物。」若患者情況合適，也可服用營養補充劑，例如營養奶。如患者未能正常進食，也可經靜脈注射直接將營養液輸入體內，營養液包含各種重要的營養素，如氨基酸和奧米加3脂肪酸等，可助患者增強抵抗力及減少發炎，亦能減少手術後出現併發症和感染機會。
患者易患糖尿病 須注意飲食
在康復路上，胰臟癌患者的飲食也有不少注意事項。丘醫生提到：「即使患者沒有進行胰臟切除手術，癌症也會令胰臟功能減弱，無法分泌胰島素分解糖分，增加患上糖尿病的機會，因此患者既要補充足夠營養，也要小心血糖急升，須在兩者之間取得平衡。」患者可多吃高營養和易吸收的食物，以清淡為主，盡量避免煎炸、辛辣、未經煮熟和高糖分的食物，這樣才有足夠的「本錢」應付治療，戰勝癌魔。
以上資訊由丘德芬醫生提供