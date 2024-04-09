健康研究所｜胰臟癌影響消化易致營養不足 體力不夠難應付治療

人體消化系統除了食道、胃、腸道等，還有一個重要成員—胰臟，因此當胰臟受癌細胞侵襲，患者會出現食慾不振和消化不良，無法吸收足夠營養，或難以支撐癌症治療。臨床腫瘤科專科丘德芬醫生表示，治療胰臟癌的過程中，患者營養吸收得更差，因此在治療期間，醫生也會留意患者所需營養，盡量為他們補充足夠體力度過抗癌難關。

確診時消化功能或已受影響 治療影響營養攝取

胰臟位於腹部深處，連接十二指腸、胃部和肝臟等消化器官，胰臟不只製造胰島素調節血糖，亦負責分泌消化酶，幫助分解脂肪、蛋白質和糖分等，讓身體吸收營養。丘醫生指出，早期的胰臟癌未必會有消化道症狀，一旦出現消化功能問題，癌症較大機會已屆晚期。症狀包括食慾不振、進食後消化不良、體重下降，也有機會出現背痛，以及因堵塞膽管而引起黃疸。