健康解碼｜傳統檢測減女性子宮頸癌篩查意願 非入侵性尿液檢測HPV可成第一道防線

子宮頸癌檢測一般是採取入侵性的柏氏抹片抽取細胞，雖然準確度高，但入侵性帶來的不適令不少婦女卻步。有生物科技公司早前舉辦尿液檢測HPV的社區體驗計劃，1,000名參與計劃的女性中，逾五成從未接受過子宮頸癌篩查，兩成的尿液檢測結果對HPV病毒呈陽性，當中一半顯示感染高風險HPV病毒。負責今次社區體驗計劃的相達生物科技創辦人招彥燾稱，不少婦女對傳統入侵性的檢驗較為抗拒，尿液檢測是一種非入侵性、自我採樣的方法，成為子宮頸癌普篩的第一道防線。

參與的婦女中，兩成即194人的尿液檢測結果對HPV病毒呈陽性，當中95名感染高風險致癌HPV，這些婦女在獲知檢測結果後，81人有進一步接受子宮抺片細胞檢查，其中24人發現不同程度的宮頸細胞異常，當 中8人更已出現較高程度宮頸細胞異常的情況。參加計劃的林太從未接受過子宮頸癌檢查，她在今次計劃中驗出感染高危HPV52，之後再接受柏氏抺片檢測，結果發現細胞有ASC-H變異（Atypical Squamous Cells非典型麟狀細胞不能排除高度麟狀上皮內病變），需要接受陰道鏡檢查及面對可能手術治療，林太坦言自己的經歷證明檢測的重要性，希望女士們不要因為忙就不去做檢測。

尿液檢測HPV 的社區體驗計劃今年7月進行，相達生物科技透過不同的社區團體，邀請1,000名婦女參與計劃，963個有效臨床數據，結果發現超過56%的參加者從未接受過子宮頸癌檢測，根據指引在3年內檢查過子宮頸的女性只有大約2成。

子宮頸癌是香港女性最常見的癌症，2020年每10萬名女性有7.6人患上子宮頸癌。

招彥燾指出，香港女性對健康意識高，但對子宮頸癌普查的參與度積極性較低，主要原因抗拒入侵性的檢測方法。今次尿液檢測HPV的社區體驗計劃中，85% HPV尿液檢測取得高風險陽性結果的患者，願意進一步接受抺片細胞檢查了解自己的宮頸狀況，相比HPV尿液檢測取得陰性結果的參加者，願意接受抺片細胞檢查的女士只有3成。他認為尿液HPV檢測可成為子宮頸癌普篩的第一道防線。

他指出本港的科技已研發出一種非入侵性、容易使用、方便準確的替代方案，以尿液檢測HPV DNA，期望新方法可以擴大增加檢測的人群數目。「要達到世界衞生組織於本世紀末前消除這可預防的疾病的願景，必須扭轉固有思維。今次社區體驗計劃，希望踏出一步，由基層做起，提高意識，增加選項。」