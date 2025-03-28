健康解碼｜兒童急性腸胃炎 治療要夠「快」 益生菌助抑制壞菌 縮短腹瀉時間

小朋友突然患上急性腸胃炎，父母自然會感到非常擔心。如果持續上吐下瀉，可能會導致脫水及電解質失衡，引致嚴重併發症。因此，在治療上必須對症下藥，除了使用一些紓緩性藥物，研究顯示，與益生菌同時服用有助恢復腸道平衡，減少病原體入侵，從而緩解腹瀉問題。 五歲的彤彤（化名）在年初某天突然嘔吐及腹瀉，並且抱怨肚子不適，還伴隨輕微發燒。媽媽懷疑她可能患上急性腸胃炎，於是立即帶她前往急症室求診。醫生見彤彤有輕微脫水徵兆，於是透過靜脈注射短暫補充水分。病毒測試結果顯示，彤彤感染了諾如病毒，推測她可能接觸過受感染的物件。看到彤彤上吐下瀉，她的媽媽希望能夠盡早紓緩不適，減輕囡囡受苦。

腸胃炎可導致併發症 不容忽視 急性腸胃炎是兒童常見的病症，常由諾如病毒等病毒性感染、細菌性感染及食物中毒等因素引起。此外，藥物反應（如服用抗生素）及過敏或不耐受反應（如乳糖不耐症）也可能導致兒童出現腸胃不適的情況。 香港港安醫院—荃灣兒科顧問醫生巫仲然醫生指出，除了腹瀉及腹痛等典型症狀外，急性腸胃炎還可以引起併發症，例如水分及電解質流失，以致鈉質鉀質水平偏低。若情況嚴重，甚至可能導致心律不正︰「如果小朋友腸胃不適持續超過24小時，並伴隨高燒不退、口乾、小便量減少，甚至出現精神衰弱等症狀，必須及早求醫。」

為人父母當然希望子女盡早擺脫腸胃炎的困擾。巫醫生表示，治療一般以紓緩性為主，包括止腹瀉藥物及口服鹽包等，同時也會處方益生菌，以組合治療的方式加速患者的康復。他提醒，對於小童服用藥物的劑量必須謹慎調節，任何治療都必須經醫生處方並進行評估，不建議家長自行為子女安排用藥。 布拉酵母菌 加速恢復菌群平衡 提到益生菌，如今市面上有各種不同種類指能夠維持腸道生態平衡，家長應該如何選擇呢？針對兒童急性腸胃炎，巫醫生指益生菌的特點在於能抑制有害細菌的生長，並促進有益菌的繁殖，從而達到細菌群的平衡。此外，益生菌還能增強消化系統的屏障功能，修復腸胃黏膜，藉此減少病原體的入侵並紓緩腹瀉症狀。

以「布拉酵母菌CNCM I-745」這種益生菌為例，研究顯示它能有效縮短兒童腹瀉的持續時間及減少腹瀉的頻率，並能夠盡早恢復腸道菌群的平衡，對於紓緩急性腸胃炎具有顯著的效果。至於另一種益生菌「凝結芽孢桿菌」，則主要用於維持消化功能及促進腸道健康。研究指在紓緩急性腸胃炎方面，其功效相對不太明顯。巫醫生補充，「布拉酵母菌CNCM I-745」亦可用於處理抗生素引起的腸胃不適，建議在用藥時可一併攝取，以減低腹瀉的風險。 至於個案中的彤彤，主診醫生在評估她的身體狀況後，一併處方鹽包及「布拉酵母菌 CNCM I-745」，大約兩至三天的治療後，上吐下瀉情況明顯減輕，她亦重現笑顏。

巫仲然醫生提醒︰兒童急性腸胃炎的治療有不同方案，各有成效及副作用，家長應與主診醫生商討，選擇最適合子女的治療方案。

香港港安醫院荃灣兒科顧問巫仲然醫生