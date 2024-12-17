健康解碼｜多國流行血清B型腦膜炎雙球菌 早期症狀與感冒相似 不宜掉以輕心

感染腦膜炎雙球菌初期症狀可能與感冒相似，例如發燒、感到噁心、嘔吐等，不過這個疾病有個特徵，就是病情可以迅速惡化，甚至在二十四小時內死亡。今年中國內地青海，出現兩宗因感染腦膜炎而離世的個案，據了解，兩名為同班中學同學，由發病至離世只有數個小時。有亞太區專家指出，隨着流行血清型變化，多地現時以流行血清B型為主，包括多個香港人熱門留學地點：中國內地、英國及澳洲。專家提醒，港人在出發前，應該要留意當地流行血清型，並及早接種疫苗預防感染。

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生、港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、亞洲兒童傳染病學會主席，世界兒童傳染病學會（亞洲）常務委員關日華醫生指出，根據中國內地《週報》統計，截至2024年8月，當地已經錄得98宗個案，當中涉及三宗死亡個案，情況引人關注。此外，宏觀中國血清型流行趨勢，由1950年流行血清A型，到2003年流行血清C型、2006年流行血清W型，再到2015年起流行血清B型。除了血清B型以外，中國內地已引入預防ACWY型疫苗。

根據教育局2023年中六學生出路統計調查，近一成有意到外地繼續升學。最多人選擇到中國內地（39.7%）、英國（23.3%）、台灣（12.1%）和澳洲（10.1%）。

至於英國方面，關醫生指，在2022/23年度，錄得396宗腦膜炎雙球菌感染個案，當中有356宗屬於血清B型，佔整體個案近九成；在血清B型的個案中，有近四成為中學生及大專生，反映這類群組屬於高危一族，情況值得香港留學生注意。

除了在中國內地、英國以外，澳洲的侵入性腦膜炎雙球菌個案有持續上升趨勢。Prof. Jim Buttery指出，2018年起，B型及W型在澳洲成為主要血清型，其中B型腦膜炎雙球菌病例（119例）超越了W型腦膜炎雙球菌病例（100例）。

病徵易與感冒混淆

香港兒童免疫過敏及傳染病學會會長，兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生陳偉雄醫生指，任何年齡人士均有機會感染腦膜炎雙球菌，尤其是腦膜炎雙球菌病發率高的國家／地區。當中長、幼及個別群組人士的風險尤其高，包括：5歲以下的嬰幼兒，尤其是1歲以下、海外升學及移民人士、青少年、65歲或以上的長者、與腦膜炎雙球菌感染者有緊密或長期接觸的人士，以及免疫系統弱的人士。惟感染腦膜炎雙球菌後，病徵可能與感冒相似，使得警覺性較低，難以及時察覺。