健康解碼｜度身訂造藥物組合 心臟衰竭有得救

糖尿病有機會誘發心臟衰竭，一聽到心臟衰竭，不少人都會感到害怕及絕望。但隨著醫學進步，現時藥物選擇愈來愈多，有更多方法可降低患者死亡風險。有心臟科專科醫生指，醫生可因應患者的身體狀況，度身訂造合適的藥物組合，配合患者自我監測及改善生活習慣，有機會逆轉病情。 認清心臟衰竭六大症狀 如果身邊有人出現腳腫、氣促、頭暈、心跳、體重增加及體能下降的症狀，千萬不要忽視，因以上都有可能是心臟衰竭所致。心臟科專科醫生陳曉藍指，醫生可透過抽血、照心電圖及心臟超聲波，確定患者是否有心臟衰竭，排除其他疾病的可能性：「心臟衰竭是一個綜合症，而非一個疾病。如果患者被診斷有心臟衰竭，最重要是要知道成因是甚麼，肌肉、心臟血管、心瓣等問題都可引致心臟衰竭。」美國紐約心臟協會將心臟衰竭的嚴重程度，分成一至四級，一級沒有甚麼症狀，二級做劇烈運動時可能會受影響，至於三及四級，患者可能無法外出，甚至不能自行洗澡。

服用新藥 減輕嚴重程度 陳醫生指，曾有一名七十多歲的伯伯，其心臟衰竭的嚴重程度，十多年前已達第四級，當時他只可留在家中，不能自行外出：「直到有一次覆診，醫生處方新的藥物，他服用新藥兩個月後再來覆診，說可以自己洗澡，還可外出買菜，不再需要別人送飯，整個人都開心很多。」陳醫生指，隨著醫學進步，藥物選擇愈來愈多，很多以前屬於第四級的患者，可以回落至第三甚至第二級：「以往對付心臟衰竭的藥物只可減少患者的入院次數、減低水腫及其他症狀，但現時新型藥物可減低死亡率，可說是重大的突破。」

每天自我監測 減低入院機會 現時治療心臟衰竭的藥物分為「四大支柱」，當中包括ACE抑制劑及SGLT2抑制劑等，通過不同原理去治療心臟衰竭。陳醫生指，心臟衰竭有多種成因，他們希望透過多種不同效用及低劑量的藥物，控制病情；這些的藥物副作用較少，亦可更全面及有效地幫助患者改善病情。「剛開始調藥時，患者要多覆診，在家中也要自行量血壓及心跳，再和醫生溝通。醫生會根據患者狀況，慢慢調校出適合的藥物組合，互相協調，所以每位患者服用的藥物都不同。」

陳醫生進一步指，日常生活中，患者除了每日自行監督體重、心跳及血壓外，亦要建立良好的生活及飲食習慣。「一旦留意到身體有變化，便可盡早對症下藥，減低入院機會。」陳醫生表示，根據國際指引，市民二十歲便應抽血檢查血糖、膽固醇及血壓，如果有家族病史，更應提早驗身，「如果二十歲便知道自己有危險因素，就要馬上行動，要飲食健康及運動，這樣已經可以扭轉整件事情。」 備注： 陳曉藍醫生提醒，治療心臟衰竭有不同方案，各有其成效及副作用，在任何決定前應該與主診醫生商討，選擇最合適的方案。