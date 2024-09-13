健康解碼｜心臟衰竭不要拖 藥物黃金組合新突破

不少病人聽到自己確診患上「心臟衰竭」，可能都會嚇一跳，其實無需過分擔心。有心臟科專科醫生則指，現時有不少藥物及手術可治療心臟衰竭，即使是較複雜的個案也可以有大幅改善。患者最重要是及早求醫，把握治療黃金時間，切忌自行減藥或停藥，才能有效管理病情。 患者行山經常落後 原來是心臟病警號 如果發現自己的體力轉差，千萬不要掉以輕心。心臟科專科李英華醫生說，有一名六十多歲男士 ，他與朋友行山時曾經常落後於隊伍，檢查後發現原來有嚴重的心血管阻塞已經影響了心臟功能，泵血力度減弱。

李醫生指出：「很多人都覺得心臟病距離自己很遙遠，即使身體出現一些莫名的病徵，都未必會聯想到是心臟問題。」這名患者說：「我行山時追不上朋友的速度，以為只是因為長期戴口罩而導致氣喘，完全沒想過是心臟病的警號。後來我接受了『通波仔』手術，病情大幅改善。」 醫學科技進步 複雜個案有得醫 心臟衰竭分收縮性及舒張性，收縮性即心臟無法正常收縮，導致無力泵血，而舒張性則指患者的心肌較為硬化，不能有效舒張。李醫生指，兩類心臟衰竭都會令患者出現胸悶、氣喘、疲倦、頭暈、食慾減退，甚至肢體水腫等症狀。根據衛生防護中心的資料，心臟病在致命疾病中排第三位，當中以冠心病個案為最多，而冠心病是引致心臟衰竭的主因之一，源於脂肪積聚在血管內，嚴重時會變成鈣化的硬塊，令血液較難流通。一般「通波仔」血管內手術分幾種，有不同的方法處理血管鈣化，包括「旋磨術」、「衝擊波」等。「現時醫學科技進步，即使個案較為複雜，也有新改良的方法令手術時間相對縮短，令手術更安全。『通波仔』屬於微創手術，患者通常只需短期住院。」李醫生說。

黃金治療組合 治療新突破 至於舒張性的心臟衰竭，近年醫學界有新突破，建議加入SGLT-2抑制劑這種藥物。李醫生指，歐洲心臟學會亦已推出指引，除了可處方沿用已久「ABC」三種類別 的 藥物外，將SGLT-2抑制劑納入為治療心臟衰竭的一線藥物之一。患者應及早接受「ABC+S」這個黃金治療組合，以穩定病情。 「不同研究都證實，SGLT-2抑制劑可改善入院和死亡的案例，減少百分之二十一的住院和死亡相對風險。」李醫生提醒，患者切忌胡亂減藥或停藥，才能有效管理病情：「部分人誤以為藥物只有降血壓或控制糖尿的功效，當他們認為自己的血壓及糖尿正常時便自行停藥，但其實醫生是按患者的需要而處方不同的藥物組合，選取藥物裡其中一些功效去幫助患者，患者應加強對藥物的認知。」

李英華醫生補充，治療心臟衰竭有不同方案，各有其成效及副作用，在作出任何治療決定前應該與主診醫生商討，選擇最合適的方案。

心臟科專科李英華醫生