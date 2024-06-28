健康解碼｜心臟衰竭可由冠心病誘發 四大支柱藥物 減病徵與死亡風險

心臟衰竭的成因眾多，而冠心病是其一，然而冠心病早期常無明顯病徵，臨床上不少個案，病人往往在出現胸口翳悶或心絞痛才驚覺病情嚴重，惟此時心臟功能很可能已大受影響，甚至已有心臟衰竭的問題，有心臟科專科醫生指，心臟衰竭可對生活質素構成重大影響，如有懷疑應及早接受診症與治療，透過多重藥物治療，可助延緩病情惡化。 五十五歲的洪先生（化名）過往沒有患長期疾病的紀錄，豈料去年身體檢查時，發現其三條冠狀動脈明顯堵塞，心臟發大，並確診心臟衰竭。他好奇，為甚麼心臟機能下降，竟然毫無先兆。主診醫生再與他詳細傾談，始發現原來他一直有氣促問題，只是疫情以來慣常戴上口罩，他以為喘氣是因受口罩影響，沒有理會。最終，他需要接受通波仔手術，再服用治療心臟衰竭的藥物，心臟機能才有所改善。

心臟科專科醫生盧家業表示，洪先生的個案，其實是許多心臟衰竭病友的寫照。心血管病變是導致心臟衰竭的成因之一，當血管被堵塞、令血液流動受影響，心臟就需要更大力度泵血，久而久之，便會加重心臟負荷而功能下降。此外，心瓣疾病及心肌病變等也可以引起心臟衰竭。 心臟衰竭易被患者忽略 不過，為甚麼部份患者即使心臟機能下降，也未必意會到呢？盧醫生解釋，心臟衰竭早期的症狀的確不太明顯，即使患者感到氣喘，多以為是肺部功能有事，直到病情轉趨嚴重，連行路運動也感氣促，才意識到問題所在。部份患者更可能出現腳踵、疲倦乏力，更有機會因此入院及增加死亡風險。

正因如此，盧醫生提醒，如出現疑似病徵，市民應及早接受診斷以免延誤治療。其中，心臟超聲波檢查能夠準確診斷患者是否患上心臟衰竭，並能將其明確分類為「收縮型」及」「舒張型」以助制訂治療方案。盧醫生又指，近年病人亦可透過抽血檢驗名為「NT-proBNP」的指數，作為醫生的診斷參考，指數愈高，代表心臟衰竭的機會愈大。 要避免心臟機能持續下降，盧醫生指先要將致病因素消除，再透過藥物延緩惡化。以洪先生個案為例，他需要先進行「通波仔」手術，令血管流動回復正常，繼而服用治療心臟衰竭的藥物控制病情。

排糖藥物治療心臟衰竭 根據「歐洲心臟學會」最新指引，治療心臟衰竭可一併使用「四大支柱」藥物作為基礎，包括ACE抑制劑/ARB/ARNI、抗鹽皮質激素MRA、β受體阻滯劑、以及SGLT2抑制劑。盧醫生表示，這種組合治療方案，能減少心臟衰竭的病徵，以及病人的入院風險及死亡率，其中SGLT2抑制劑可將透過小便將過多糖份排走，不僅有助控制血糖水平及體重，同時對控制心臟衰竭及腎病也有幫助。 而洪先生接受治療前的射血指數僅有30%，反映心臟衰竭程度頗為嚴重，療程後相關指數回升至50%，有明顯好轉。盧醫生認為，很多患者以為「心臟衰竭是好大件事」，但其實是指心臟功能開始退化，如果發現得早，心臟功能一樣可以回復正常，最重要是盡早對症下藥。

備注： 盧家業醫生提醒，治療心臟衰竭有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的方案。