健康解碼｜心臟衰竭可致死亡 新型藥物助「保心護腎」

不少人將心臟病與「心血管阻塞」畫上等號，事實上，除心血管阻塞外，心臟病尚有不同種類，包括可對生活質素帶來重大影響、甚至增加死亡風險的「心臟衰竭」。有心臟科專科醫生指，如未能及時治療心臟衰竭，患者的五年存活率只有約一半，死亡率甚至高於部分癌症，呼籲市民需提高警覺。 症狀影響生活質素 增死亡風險 氣喘、易累、無力等，很多人都以為是都市人生活勞累所衍生的徵狀，但原來這些都可能是心臟衰竭的早期先兆。聖保祿醫院心臟科專科醫生區碩賢醫生指，心臟衰竭即是心臟功能受損，不能正常泵血，未能為身體所有器官提供充足的血液和養分，因而影響身體機能︰「心臟衰竭最常見的症狀是氣喘、做運動時覺得不夠力、心跳加快、腳腫等，患者嚴重時可能連幾級樓梯都走不到，這代表他們的心臟功能開始減弱。」

心臟衰竭可因應嚴重程度而分為一至四級，初期個案可以毫無徵兆，但當病情發展至第二級，就會出現上述的徵狀；當病情持續惡化，患者的行動能力會逐漸下降，若惡化至第四級，就算躺著不動也會出現氣喘、胸悶、頭暈等情況，更有可能猝死︰「心臟衰竭其實很危險，不只影響生活質素，甚至會帶來死亡，如未能及時醫治，患者的五年存活率只約一半左右，死亡率和部分癌症相距不遠。」區醫生說。 準確分類心臟衰竭 助訂定治療方案 要有效治療心臟衰竭，區醫生表示主診醫生需先為患者的病情進行分類︰「心臟衰竭有不同的分類方法，第一種是急性和慢性：急性是指一些突發性疾病，例如心肌梗塞、感染性心肌炎等，令心臟突然失去功能。」至於慢性心臟衰竭，多是一些慢性病與結構問題，包括心律不正、心瓣結構，以至受高血壓或糖尿病影響等。

「另一種分類稱為收縮型和舒張型：收縮型指心臟無法完全收縮，因而泵血不足；舒張型則是泵血之前心臟無法放鬆，令回流入心室的血液不足，影響心臟功能。」區醫生表示，了解患者心臟衰竭的分類，對於定訂治療方案至為重要︰「醫生會透過不同檢查如驗血、心電圖、心臟超聲波檢測等，找出心臟衰竭成因，並了解患者的心臟功能到達甚麼程度，如果是血管阻塞並已經非常嚴重，就可能要經手術打通血管；如果屬慢性如血壓高等問題所致，就要考慮用藥物加以控制。」

新型糖尿病藥物 保心護腎 「現時治療心臟衰竭有『五大支柱』藥物，這些藥物可改善心功能，減少心臟衰竭的死亡風險，而且服用的次數不多，副作用亦相對較少。」區醫生表示，根據國際指引，醫生會盡可能運用「五大支柱」的藥物來幫助患者，尤其是當中一種新型藥物，原本是用於治療糖尿病的藥物，在適當劑量下使用，無論是對心臟還是腎功能都有幫助，患者服用這些藥物後，可減輕心臟衰竭的嚴重性、減低心臟衰竭及患心血管疾病的風險，同時保護腎臟功能︰「現在的藥物治療近年來已經有很大發展，患者最重要是了解心臟衰竭的病徵，及早發現、及早求醫，就會有更多治療方法可以選擇。」

區醫生最後提醒，治療心臟衰竭有不同方案，各有其成效及副作用，在作出任何治療決定前應該與主診醫生商討，選擇最合適的方案。

聖保祿醫院心臟科專科醫生區碩賢醫生