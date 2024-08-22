健康解碼｜思覺失調及早醫 長效針劑成效佳

思覺失調會令人產生幻覺、妄想及思想凌亂等，患者愈遲求醫及治療，症狀會變得愈嚴重；而部分患者由於抗拒服藥或忘記服藥，亦會令病情不穩。精神科專科陳國齡醫生指，現時有長效針劑可治療思覺失調的症狀，患者只需每隔幾週或幾個月注射一次，不用每天定時服藥，有效地控制病情及改善服藥依從性。 幻聽最普遍 其次為視覺幻覺 陳醫生指，思覺失調患者常見的徵狀，包括有機會出現幻覺、妄想及思想凌亂，說話不合邏輯，以及失去生活動力及自理能力等。「其實任何感官都有機會有幻覺，包括聽覺、視覺、味覺、嗅覺及觸覺等。」由於當中幻聽最為普遍，因此不少人一聽到思覺失調，很多時就會與幻聽掛鉤。「患者可能會聽到一些不存在的聲音或說話，其次就是視覺的幻覺，較多出現在濫藥人士、腦部受損人士或長者身上。」陳醫生說。當出現這些症狀時，患者會感到混亂，甚至有機會因聽從幻聽指示而傷害自己，因此及早求醫就顯得特別重要。

愈遲治療 愈傷腦部 現實中思覺失調並不罕見，約一百人當中便有三至五人有相關症狀。陳醫生指，思覺失調的成因分為原發性腦部病變、創傷及濫用藥物等情況。原發性大多與腦部有關，有些屬先天性因素，例如腦部在生長過程中出現損傷，導致腦內傳遞物質出現問題，多巴胺失調與遺傳因素亦有影響。陳醫生續指：「當我們經歷一些人生重大事件時，可能會因壓力而誘發思覺失調，最初有徵狀時患者可能不察覺，愈遲接受治療，症狀會持續及惡化，對腦部傷害就愈大，能醫治好的機會亦愈低，並需使用較高份量的藥物。」

長效針劑副作用少 療效更穩定 如果患者已出現思覺失調的症狀，最有效的治療方法是藥物治療，如服用多巴胺血清素調節劑等。陳醫生指：「心理治療如認知行為治療有助患者處理症狀及了解自己的思維模式，但單靠這些方法並不能醫治好思覺失調，藥物是最重要的。」 現時除了口服藥物外，亦有新一代長效針劑供患者選擇。陳醫生表示，新一代長效針劑的好處是患者不用每天服藥，只需每隔幾週或幾個月注射一次，藥物透過手臂及臀部肌肉注射，於體內慢慢釋放以至發揮藥效：「有些患者很抗拒服藥或經常忘記服藥，長效針劑可能會較適合他們。照顧者不用每天檢查患者有否服藥，減少與患者的爭拗，更能減低照顧者的壓力及提升患者的藥物依從性。而且新一代長效針劑的副作用少，成效比口服藥高，能減少復發及再住院的風險。」

陳醫生表示，曾有一名有妄想及幻聽的女生，經常覺得同學在背後說她壞話，但她不願意每天服藥，亦不肯加藥，以致不能完成外地的學業，最終媽媽要她回港。其後經醫療團隊及朋輩支援員勸喻下，願意嘗試使用長效針劑。打針後，她的情況好轉，自己亦覺得沒甚麼副作用，所以願意繼續使用長效針劑作為單一維持治療。現在，她找到一份兼職，甚至考慮重新做大學論文。 陳醫生補充，治療思覺失調有不同方案，各有其成效及副作用，在作出任何治療決定前應該與主診醫生商討，選擇最合適的方案。

精神科專科陳國齡醫生