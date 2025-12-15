健康解碼｜思覺失調可控可治 新一代長效針劑改善患者生活

思覺失調並非遙不可及的疾病。全球約有3%的人一生中曾經出現思覺失調的症狀，按香港的人口結構比例計算，每年每一萬人中約有5宗新個案。思覺失調主要影響「思」與「覺」，前者為思想內容及流暢度的改變，後者為感官知覺的偏差。有精神科專科醫生提醒，患者積極接受治療助穩控病情，讓生活重回正軌。

陰陽症狀 多重病因

思覺失調症狀可分為陽性及陰性兩類。陽性症狀多見於急性發作期，包括幻覺、妄想及思維紊亂。精神科專科黃清怡醫生指，幻聽在不同種類的幻覺中最為常見；妄想則以被害妄想及關係妄想最為常見，例如患者在欠缺事實根據下仍堅信被人加害，或把周遭訊息解讀為針對自身；思維紊亂則可表現為思想混亂、變慢、思路突然中斷，彷彿「腦中的火車」忽然偏離軌道。相對而言，陰性症狀屬於功能上的缺失，如情感反應減弱、動力下降、社交及說話減少等，對患者的日常生活及人際關係影響尤深，常見於病程推進或控制欠佳時。

思覺失調由多個因素相互作用引發，包括遺傳、生物學及環境因素。在遺傳方面，研究顯示，若雙生兒其中一人患病，另一人的發病風險可高達50%，反映遺傳傾向顯著。生物學層面上，患者通常出現腦內神經傳遞物質（如多巴胺及血清素）失衡。環境及心理因素亦可能成為觸發點引起病發，例如壓力、藥物濫用如大麻等。典型發病年齡為十多歲至三十多歲之間，但任何年齡皆有可能發病。

依從用藥尤其重要 長效針劑預防復發

醫生會因應患者的病情階段，設定相應的治療目標。急性期以快速控制陽性症狀，及保障患者安全為先；其後進入復康期，治療會針對陰性症狀，並協助患者重拾社交、學業或工作能力；到鞏固期則著重預防復發及促進社區適應，讓患者生活逐步回到正軌。

對於思覺失調的治療，第一線治療一般都會用口服抗精神病藥物。然而，不少人對精神科藥物存有誤解，擔心「被藥物操控心智」。事實上，抗精神病藥物的作用在於調節腦內失衡的多巴胺及血清素系統，改善及紓緩病徵，協助大腦恢復正常運作。但部分患者或因忘記服藥、作息不定等，而自行停藥或減藥，導致復發風險顯著提升。患者於每次復發後，之後有可能需要更高劑量或更複雜的藥物調整才能穩定病情，腦部功能更可能會因此受損。黃醫生建議，若患者對用藥有疑慮，應與醫生坦誠商討，切勿自行決定。

為提升用藥依從性，新一代長效針劑為患者提供更便利的選擇。其有效成分與口服藥相同，注射後於體內穩定釋放藥效，維持藥物濃度，從而降低復發及住院風險。患者只需每月或每數月注射一次長效針劑，可減輕患者每日要記得準時服藥的負擔，醫護亦能清楚掌握患者的注射時間，維持療程。

黃醫生分享，不少輪班從業者，如保安、外勤職員等患者，因上班時間經常變動，容易忘記或重複服藥。患者與醫生商討後改用長效針劑，患者及照顧者的壓力明顯下降，患者亦得以如常投入工作。黃清怡醫生最後提醒，治療思覺失調有不同方案，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。