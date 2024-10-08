健康解碼｜感染RSV病毒 死亡風險高於流感 長者及長期病患高危 宜及早接種疫苗減風險

自從港府去年開始放寬防疫措施，呼吸道合胞病毒（RSV）個案有所增加。有感染及傳染病科專科醫生指出，長者及長期病患人士，一旦感染RSV病毒，出現併發症，甚至是入院及死亡比率均比感染流感高，建議高風險群組每年接種流感疫苗外，可考慮接種RSV疫苗，藉此預防感染及出現重症風險。 74歲的張伯伯（化名）煙齡逾50年，並患慢阻肺病，氣管狀況時好時壞。今年初。他的咳嗽轉趨嚴重並有痰涎，以為是感冒所致，直至發病第3天，家人發現他的神情呆滯，呼吸變得急促，於是立即與他求診。原來，張伯伯感染了RSV病毒，當時他的血氧量跌至危險水平，而且併發肺炎及慢阻肺病急性發作，一度需要透過呼吸機協助呼吸。最終，他留院接近兩星期始能康復。

RSV病毒可致二次性感染 感染及傳染病科專科醫生蔡健榮醫生指出，大部份個案徵狀輕微，然而長者及本身患有長期病患人士，例如心臟病、呼吸系統疾病包括慢阻肺病及哮喘、糖尿病、免疫系統功能缺失及肥胖人士，感染後可能出現下呼吸道併發症，甚至引起第二波細菌性感染，導致呼吸衰竭及死亡。 臨床上，有部份長者就如個案中的張伯伯般，以為發燒咳嗽是感冒徵狀而延誤了診治時機。蔡醫生說，感染RSV病毒初期的徵狀，的確與傷風感冒相似︰「直至第3、4天，患者可能會感到胸口疼痛及氣促，這些都是警示性病徵，患者應該及早求診，尤其RSV病毒感染沒有特定抗病毒藥物可作治療，只能以支援性治療為主，忽略病情有可能招致嚴重後果。」

疫苗助抵禦下呼吸道疾病 蔡醫生以住院患者為例，比對感染RSV及流感病毒人士，前者30日內死亡的比率高達13.7%，較後者7.5%為高。他估計，這與流感本身有針對性藥物及預防性疫苗有關。此外，感染RSV病毒患者有可能因此加劇原有病患，住院日數以星期計，相比之下，流感患者則較短。 隨著醫藥技術發展，現時本港已有針對成人的RSV疫苗作預防之用。蔡醫生指以佐劑疫苗為例，它能夠保護60歲以上人士抵抗RSV病毒引致的下呼吸道疾病超過80%，同時可保護患有至少一種合併症人士，包括慢阻肺病、哮喘及心臟衰竭及糖尿病等，抵抗感染引致之下呼吸道疾病逾90%。

蔡醫生認為，60歲以上及長期病患人士應盡早接種相關疫苗，而國際指引包括「美國疾病控制及預防中心」建議，75歲以上，以及60至74歲高風險群組（例如本身患有長期病患）應優先接種。「全球哮喘組織」（GINA）亦建議，上述高風險人士包括患有慢性心臟疾病或肺部疾病、患有其他慢性疾病，應接種RSV佐劑疫苗。他建議相關人士，可諮詢主診醫生意見，了解注射疫苗事宜。