健康解碼｜慢阻肺病可大減肺功能 出現三大急性症狀要求醫

慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）患者在急性發作時，受氣喘、痰多咳嗽影響，進行每一個動作、行每一步，都要耗用很大力氣，日常自我管理病情尤其重要。呼吸系統科專科醫生郭旭龍表示，慢阻肺病會令肺功能大減，當肺活量受損達到50%，便會惡化為斷崖式氣喘（即突然急劇氣喘），令生活質量大打折扣。病人學習掌握病情，及早接受適當治療，配合不同方面改善措施，對穩定病情、緩減肺功能衰退和維持生活質素有很大幫助。
慢阻肺病包括慢性支氣管炎及肺氣腫，長期吸煙是主要成因，可造成氣管發炎、肺氣泡腫脹，導致肺結構及肺功能受損，嚴重可致呼吸衰竭。吸煙量多或長期吸煙人士尤其高危。郭醫生說：「慢阻肺病患者若病情轉差，日常生活會因為氣促及體力不足，連梳頭、洗澡等個人自理都覺得辛苦，更可誘發抑鬱情緒。患者盡快治療，可免惡化成中晚期病情」。
慢阻肺病發作令人無法自理及外出
一名75歲男病人吸煙逾30年，幾年前開始出現氣喘，肺活量只剩35%，嘗試戒煙但不成功。病人情況其後惡化，行平路感氣喘，外出買餸期間要停低休息多次，最後更難以自理生活及做家務。他近年有3次因慢阻肺病發作入院，需使用氣管藥物及抗生素治療，每次發作後都感到身體狀況退步。病人其後使用適合的吸入式藥物，肺活量提升至38%，配合胸肺復康訓練及戒煙，病情獲改善。現時可如常人自理及外出，近幾個月無急性發作，更與病友分享個人復康經歷作鼓勵。
時刻留意病情變化
郭醫生又提醒慢阻肺病患者，若有以下急性發作症狀，並出現兩個或以上，便應盡快求醫，預防病情轉差：
- 氣喘加劇
- 痰液增加
- 痰液變黃色或綠色
除了氣喘，長期咳嗽也是慢阻肺病一個主要症狀，建議市民持續咳嗽超過3星期，加上有吸煙習慣，應盡快求醫，找出背後原因，對症下藥。
因應病情階段採取治療方案
治療慢阻肺病有以下幾個目標：保持原有肺活量；緩減肺功能衰退及病情轉差；改善病徵及提升生活質素；預防或及早發現併發症。郭醫生指出，針對慢阻肺病患者，盡快戒煙是首要任務，並要注射疫苗預防受感染。進行胸肺復康訓練，有助維持活動能力，減少病發入院，有需要會採取氧氣治療或手術方案。
臨床上使用短效氣管舒張劑（用於紓緩急性發作）或長效氣管舒張劑（可長用控制病情）為常見治療方法。後者包括二合一藥物（即2種長效氣管舒張劑）或三合一藥物（即結合2種長效氣管舒張劑及1種吸入式類固醇），均可減少復發，改善症狀及生活質量。現時有先進的吸入式藥物，藥效可持續24小時，能有效穩控病情。若同時有氣管敏感和發炎，便要考慮使用含類固醇成份的有關藥物作控制。吸入器選擇眾多，其中輕霧吸入器的藥物釋出時間為2秒，讓患者吸藥時間較充裕。此類吸入器對於手口協調能力要求亦較低，適合長者使用。
郭旭龍醫生提醒，治療慢阻肺病有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。