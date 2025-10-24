健康解碼｜慢阻肺病可大減肺功能 出現三大急性症狀要求醫

慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）患者在急性發作時，受氣喘、痰多咳嗽影響，進行每一個動作、行每一步，都要耗用很大力氣，日常自我管理病情尤其重要。呼吸系統科專科醫生郭旭龍表示，慢阻肺病會令肺功能大減，當肺活量受損達到50%，便會惡化為斷崖式氣喘（即突然急劇氣喘），令生活質量大打折扣。病人學習掌握病情，及早接受適當治療，配合不同方面改善措施，對穩定病情、緩減肺功能衰退和維持生活質素有很大幫助。

慢阻肺病包括慢性支氣管炎及肺氣腫，長期吸煙是主要成因，可造成氣管發炎、肺氣泡腫脹，導致肺結構及肺功能受損，嚴重可致呼吸衰竭。吸煙量多或長期吸煙人士尤其高危。郭醫生說：「慢阻肺病患者若病情轉差，日常生活會因為氣促及體力不足，連梳頭、洗澡等個人自理都覺得辛苦，更可誘發抑鬱情緒。患者盡快治療，可免惡化成中晚期病情」。