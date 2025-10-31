健康解碼｜慢阻肺病與心臟病部分症狀相似 避免混淆 須進一步檢查以免延醫

慢性阻塞性肺病（簡稱：慢阻肺病）是一種慢性肺部疾病，患者大多是因為長期吸入有害物質令肺葉及氣管受損而成，本港最常見的病因為吸煙，另外有些地區則是因經常以燒煤炭煮食。呼吸系統科專科醫生吳耀萍表示，慢阻肺病初期的症狀包括氣喘、久咳、多痰及運動量下降，而病情嚴重的患者呼吸時會有喘鳴聲，甚至出現呼吸困難。值得留意的是，以上的症狀與心臟病病徵相似，因此較容易混淆，醫生需透過進行檢查才可以分辨。
心臟、肺部息息相關
吳醫生指出，不少患者會同時患有慢阻肺病及冠心病或心臟衰竭，因為它們有不少共同風險因素。首先，慢阻肺病患者的血含氧量經常不足，所以心臟機能容易受到破壞；同時，當肺功能減弱時，亦會增加右心房及心室出現衰竭的情況。另外，慢阻肺病是一種發炎的疾病，因此身體其他器官發炎的機會亦會增加。要確定患者出現的症狀是否因慢阻肺病而引起，醫生會為患者進行肺部造影檢查及吹氣測試，以觀察肺部的情況及檢查氣管有否出現收窄。當有疑惑時，或會與心臟科專科醫生一同進行心臟造影檢查，以確定心臟血管有否堵塞。
現年80多歲的鄧婆婆（化名）患有慢阻肺病，由於身體抱恙，她較少外出活動且較多時間會臥床。早前，鄧婆婆因呼吸困難而入院，當時醫生為她注射抗生素及消炎針後便可出院。相隔一段時間，婆婆又再因呼吸喘鳴而入院，而且即使注射消炎針後症狀都未能消退，因此醫生為她進行心臟超聲波檢查，才發現她患上心臟血管疾病及心臟衰竭。從此病例可見，慢阻肺病與心臟疾病的症狀非常相似，有些時候的確需要進一步檢查才可知道出現症狀的原因。
全面評估病況助確診
治療方面，慢阻肺病及心臟病的藥物有機會出現相互影響。吳醫生解釋，慢阻肺病會使用氣管舒張劑，若患者用得過量或不恰當，或會增加心律不正的風險，所以患者要小心使用。另外，有些心臟病藥物如β受體阻斷劑會影響氣管，亦有些較舊式的心臟衰竭藥物會令患者經常咳嗽，因此醫生應全面了解患者的病史及正在服用甚麼藥物，才能判斷患者出現的症狀是病情控制不理想或是因其他藥物的副作用。吳醫生補充，一般傷風感冒引致的咳嗽約一個星期便應痊癒，若市民持續咳嗽多於一至兩星期就應該求醫並接受簡單檢查。另外，若要避免患上心臟病，便要做好風險管理，包括戒煙、管理三高及適時檢查血氧等。
吳耀萍醫生提醒，治療慢阻肺病有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。