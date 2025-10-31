健康解碼｜慢阻肺病與心臟病部分症狀相似 避免混淆 須進一步檢查以免延醫

慢性阻塞性肺病（簡稱：慢阻肺病）是一種慢性肺部疾病，患者大多是因為長期吸入有害物質令肺葉及氣管受損而成，本港最常見的病因為吸煙，另外有些地區則是因經常以燒煤炭煮食。呼吸系統科專科醫生吳耀萍表示，慢阻肺病初期的症狀包括氣喘、久咳、多痰及運動量下降，而病情嚴重的患者呼吸時會有喘鳴聲，甚至出現呼吸困難。值得留意的是，以上的症狀與心臟病病徵相似，因此較容易混淆，醫生需透過進行檢查才可以分辨。

心臟、肺部息息相關

吳醫生指出，不少患者會同時患有慢阻肺病及冠心病或心臟衰竭，因為它們有不少共同風險因素。首先，慢阻肺病患者的血含氧量經常不足，所以心臟機能容易受到破壞；同時，當肺功能減弱時，亦會增加右心房及心室出現衰竭的情況。另外，慢阻肺病是一種發炎的疾病，因此身體其他器官發炎的機會亦會增加。要確定患者出現的症狀是否因慢阻肺病而引起，醫生會為患者進行肺部造影檢查及吹氣測試，以觀察肺部的情況及檢查氣管有否出現收窄。當有疑惑時，或會與心臟科專科醫生一同進行心臟造影檢查，以確定心臟血管有否堵塞。