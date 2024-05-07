健康解碼｜慢阻肺病難以根治 戒煙助紓緩徵狀 減慢惡化速度

困擾不少長者，令他們長期氣促咳嗽的慢性阻塞性肺病(慢阻肺病)， 超過八成由吸煙所致，可說吸煙是慢阻肺病的大敵，只有立即戒煙才有望紓緩病況。呼吸科專科護士會透過不同方法，協助病人戒煙，去減慢肺功能衰退速度。即使病人已吸煙數十年，仍可透過戒煙改善病情，為時未晚。



香港呼吸科護理學院副主席、呼吸科專科護士周文俊解釋，吸煙是慢阻肺病的主要成因，「煙草含有尼古丁、焦油和一氧化碳三大有害物質。其中一氧化碳會降低血液的帶氧功能，加上吸煙產生的化學物質，亦會損害肺部組織和引致呼吸道發炎，久而久之形成慢阻肺病。」



八至九成慢阻肺病 吸煙引致

他指出，有文獻顯示，約八至九成慢阻肺病，由吸煙引起。不少慢阻肺病患者均出現肺氣腫，亦即細支氣管末端的肺泡腫大並遭受破壞。如果病人不戒煙，病情就會惡化，肺氣泡的腫脹和破壞程度更嚴重，令肺部氣體交換的面積大減，血液的氧氣濃度不足。再加上慢性支氣管炎惡化，導致咳嗽、氣喘的情況更嚴重。周護士將吸煙作比喻：假若吸煙是毒品，藥物是補品，「如果病人不戒煙，就算服用多少補品，也彌補不到毒品的傷害。」



然而，若慢阻肺病患者決心戒煙，既可減輕咳嗽和痰多的情況，也可延緩病情惡化，減慢肺功能跌至衰退邊緣的速度，資料顯示，戒煙後的二至十二個星期，會改善肺功能；戒煙後一至九個月，咳嗽和氣喘也會好轉。



他續稱，要鼓勵病人戒煙，除了為健康着想，也會按照病人狀況，把戒煙為生活帶來的好處連繫起來。例如病人兒孫滿堂，就讓病人得悉兒童吸入二手煙的禍害，從而勸喻為家人着想應盡早戒煙，動之以情。



5A/5R 戒煙要訣

實行時，就會按照「5A/5R簡短戒煙輔導」框架，先詢問(Ask)病人有否吸煙，然後建議(Advise)吸煙者戒煙，並評估(Assess)病人是否有意在未來三十日戒煙。如果病人願意，則提供協助(Assist)，並安排(Arrange)覆診跟進。萬一病人不願戒煙，就會詢問病人五類問題：戒煙能否關聯至他的人生(Relevance)、是否得悉吸煙對慢阻肺病的風險(Risk)、知否戒煙能改善健康(Reward)、戒煙的最大障礙是甚麼(Roadblocks)，以及重覆討論病人有沒有改變想法(Repetition)，希望病人能夠改變主意，決心戒煙。



至於實質協助慢阻肺病患者戒煙，也有多種手法。技巧上，包括建議病人丟棄與吸煙相關的物品，盡量避免出席會引起煙癮的場合等，遏止吸煙欲望。方法上，則可透過使用戒煙藥物，例如尼古丁替代療法，去減低煙癮。