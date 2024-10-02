健康解碼｜慢阻肺病 延誤治療可威脅生命 三合一藥物 吸入劑量更精準

慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）是不能完全康復的疾病，由於氣管及肺部組織受損後不能修復，患者應及早接受治療，避免肺功能進一步受損。有呼吸系統科專科醫生指出，此症初期病徵容易被人忽略，更有患者漠視疾病的嚴重性，胡亂購買藥物，最終耽誤病情，大大影響日常生活及工作。 戒煙顯著改善病情 根據本港衞生署最新2022年數據，包括慢阻肺病在內的慢性下呼吸道疾病，是香港十大致命疾病之一。慢阻肺病是基於慢性支氣管炎和肺氣腫，令呼吸道阻塞及收窄。呼吸系統科專科醫生吳耀萍醫生表示，吸煙及二手煙是誘發此症的最主要元兇—煙草含有多種有毒化學物質及致癌物，可損害肺氣泡及呼吸道；相反，臨床觀察所見，大多數患者在成功戒煙後，病情都有明顯改善。除吸煙外，空氣污染、煮食油煙、因職業需要長時間曝露於化學物或有機塵埃的環境下（如建築業等），亦是慢阻肺病的常見風險因素。

初期病徵易忽略 慢阻肺病主要病徵，包括咳嗽及氣喘，初期呼吸時或會有喘嗚聲，不容易察覺，但隨著病情惡化，氣喘會逐漸加劇；末期患者肺功能嚴重受損，可併發肺炎，甚至因此死亡：「臨床上，大多數患者都是因持續咳嗽及氣喘來就醫。醫生會先評估病徵，再進行造影檢查，透過X光或電腦掃描，排除及檢查是否有感染或腫瘤問題，評估肺氣腫情況。接下來會進行肺功能吹氣測試，作進一步診斷。」吳醫生說。 肺功能測試可量度患者的最大肺活量（FVC）及第一秒用力呼氣容積（FEV1），如患者有氣管收窄或受阻情況，會出現FEV1/FVC的比率過低，便是傾向患上慢阻肺病。急性或嚴重患者，或有需要檢驗血液氧氣及二氧化碳水平。

三合一藥物 使用更簡便 此症的治療方案，可包括藥物與非藥物方式，其中非藥物治療包括戒煙及復康運動，如吸氣訓練及太極；另一方面，接種季節性流感及肺炎鏈球菌疫苗，亦有助慢阻肺病患者預防感染防止肺功能進一步減弱。 在藥物治療方面，輕症患者可使用短效氣管舒張劑，應對急性發作；病情較重的患者，需定時長期使用長效氣管舒張劑，以穩定肺功能，應付日常生活。「常見的是二合一藥物，及加入類固醇的三合一藥物；對患者而言，三合一或二合一藥物都比獨立使用多種藥物，在用藥上更簡便，特別是有吸藥協調困難的長者，能較容易確保吸入正確劑量。醫生亦會根據患者的吸藥能力，揀選乾粉式藥物，或吸藥時可配合輔助器使用的噴霧式藥物。」吳醫生補充。她提醒病人，緊記醫生指導正確用藥，留意過量用藥可誘發心跳及手震等副作用，而錯誤用藥則可增加肺炎等併發症風險。

70歲的陳先生（化名），有十多年慢阻肺病及癌症病史，他起初使用兩支個別噴霧式長效氣管舒張劑，但使用噴霧式藥物時因未能妥善按壓吸入器，導致藥物不能順利噴出，令吸藥劑量容易出錯，再加上受癌症影響，導致慢阻肺病病情反覆；主診醫生為他整合治療方案，轉用三合一藥物，吸藥較為簡便，令病情得以受控，所需覆診次數亦減少。 吳耀萍醫生提醒，慢阻肺病的治療有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。