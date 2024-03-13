健康解碼｜抑鬱常伴失眠問題 改善睡眠逆轉惡性循環

「一覺睡天光、睡到自然醒」可能是不少都市人的願望，但要做到並非易事，特別是抑鬱症患者。一些抑鬱症患者亦會時常感到焦慮，事事擔憂，因此更難入睡，即使睡著也有機會突然驚醒，一旦睡得不好，大腦未能透過深層睡眠作自我修復，可影響病情，形成惡性循環。有精神科醫生指，現時有藥物可同時有效改善抑鬱症狀和睡眠問題，病人無需服用安眠藥也可提升睡眠質素。
九成抑鬱症患者有睡眠問題
近年的研究及文獻顯示，疫情帶來的各種影響導致全球抑鬱症及焦慮症個案有上升趨勢，患者以女性為主。精神科專科醫生傅子健醫生指，抑鬱症一般的病徵包括不開心、疲倦、提不起興趣、體力下降，甚至記憶力受影響等。「睡眠也是其中一個較明顯及常見的病徵，約九成抑鬱症患者有不同程度的睡眠改變，例如發夢、夢遊、磨牙，或在睡覺過程中驚醒等，這些都會影響睡眠效率。」抑鬱症患者普遍想法偏向悲觀，容易小事化大，對很多事情感到擔憂，從而影響睡眠質素。「而且他們對身邊的事物興趣度下降，引致白天的消耗減少，加上腦內分泌物如血清素改變，都會影響睡眠狀態。」
良好睡覺有助改善抑鬱病情
傅醫生指，如果睡得不好，大腦很難作出自我修復，有機會影響抑鬱病情。「即使患者正在服藥，也需要透過深層睡眠慢慢改善抑鬱症症狀，改善大腦功能。睡眠質素不好的話，對抑鬱症患者而言是一個惡性循環。相反，如果睡眠質素良好，將有助加快康復進度。」部分抑鬱症患者會選擇服用安眠藥幫助入睡，卻有機會造成生理及心理上的依賴。「有些人覺得安眠藥可令他們暫時忘卻煩惱，麻醉自己，因而繼續沉迷使用。其實安眠藥屬『雙面刃』，醫生會在充份評估患者情況及其需要，必要時才會考慮處方鎮靜劑或安眠藥。」
藥物同時改善睡眠與抑鬱
現時有藥物可同時針對褪黑激素受體和血清素，除了改善焦慮和抑鬱病徵外，還可模擬褪黑激素的作用，讓患者快點入睡，提升睡眠質素。
曾有患上抑鬱症、年約30歲的女士，最初服用血清素回收抑制劑來控制病情，但服藥後腸胃一直感到不適，一年後她決定停藥。可惜後來抑鬱症病情復發，睡眠質素欠佳，又不欲再受腸胃不適困擾，經與醫生商討後，轉服以上藥物，既沒有腸胃不適，兩個星期後睡眠也開始改善，抑鬱症症狀更在四至五個星期後完全康復，能重新投入工作。
傅醫生提醒，每個患者也是獨一無二的個案，藥物的選擇亦很多元化，功效及副作用各有不同，醫生需要因應情況安排個人化治療，如患者有任何疑慮，應向主診醫生多加查詢，了解及選擇適合自己的治療方案。最後他也建議患者要注意個人生活規律，如每天在相近時間起床及睡覺，建立穩定的睡眠周期、保持充足睡覺、睡前避免進食刺激性食物、維持睡眠環境安靜及黑暗、溫度適中，均有助睡眠健康，對抑鬱症病情也有益處。