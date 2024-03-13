健康解碼｜抑鬱常伴失眠問題 改善睡眠逆轉惡性循環

「一覺睡天光、睡到自然醒」可能是不少都市人的願望，但要做到並非易事，特別是抑鬱症患者。一些抑鬱症患者亦會時常感到焦慮，事事擔憂，因此更難入睡，即使睡著也有機會突然驚醒，一旦睡得不好，大腦未能透過深層睡眠作自我修復，可影響病情，形成惡性循環。有精神科醫生指，現時有藥物可同時有效改善抑鬱症狀和睡眠問題，病人無需服用安眠藥也可提升睡眠質素。

九成抑鬱症患者有睡眠問題

近年的研究及文獻顯示，疫情帶來的各種影響導致全球抑鬱症及焦慮症個案有上升趨勢，患者以女性為主。精神科專科醫生傅子健醫生指，抑鬱症一般的病徵包括不開心、疲倦、提不起興趣、體力下降，甚至記憶力受影響等。「睡眠也是其中一個較明顯及常見的病徵，約九成抑鬱症患者有不同程度的睡眠改變，例如發夢、夢遊、磨牙，或在睡覺過程中驚醒等，這些都會影響睡眠效率。」抑鬱症患者普遍想法偏向悲觀，容易小事化大，對很多事情感到擔憂，從而影響睡眠質素。「而且他們對身邊的事物興趣度下降，引致白天的消耗減少，加上腦內分泌物如血清素改變，都會影響睡眠狀態。」