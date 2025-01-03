健康解碼｜新冠病毒伺機爆發 心臟病患者宜接種疫苗 保心肺功能

新冠肺炎疫情看似消失，其實一直在我們身邊！根據統計，疫後感染個案仍然維持在高水平，出現重症及併發症的比例更比流感高。有心臟科專科醫生指出，心臟病患者一旦感染新冠病毒，有可能出現心臟衰竭等併發症，建議高危群組盡早接種新冠疫苗，減低感染後重症及死亡風險。 衛生防護中心資料顯示，本港每周仍持續有新增新冠肺炎感染個案，目前JN.1及其後代譜系為本港主流的變異病毒株，而KP.2及KP.3為JN.1的變異後代，兩者毒株相似，免疫逃脫能力高，增加感染機會。而KP.2的傳播率是JN.1的1.2倍，傳播力更高，絕對不容忽視。醫學界估計，隨著新冠病毒不斷變異，傳播能力及免疫逃脫能力亦會提升，容易感染社區內的高危人士。

病毒可致過度免疫反應 心臟科專科醫生謝德新表示，新冠肺炎已成為風土病，長者及長期病患人士一旦感染，出現重症及併發症的機會同樣較高。尤其以2023年計算，比起流感，新冠肺炎引起的嚴重及致命個案較多，即使是今年頭八個月，香港經歷一個較長的流感高峰期，新冠肺炎的重症及致命病例，依然徘徊於高水平。 謝醫生提到的長期病患者就包括心臟病患者，感染後無可避免地影響到心臟機能。他解釋，新冠病毒感染可導致血液中促炎性細胞因子水平上升，促使免疫系統變得活躍，因而引發過度免疫反應，患者有機會出現心臟衰竭、血氧含量低、血栓、心肌梗塞及肺積水等症狀，心臟甚至可能因肺部無法有效進行氣體交換而得不到足夠氧氣，最終受到損害。

高危群組可獲免費接種 研究就指出，與未曾感染過新冠病毒人士相比，曾經染疫人士在確診3年後，罹患心臟病、中風或死亡的風險高兩倍以上。謝醫生認為，新冠肺炎並非已經過去︰「病毒不知何時會再來襲，長期病患者包括心臟病患者，與預防流感一樣，亦要及早作出應對，畢竟感染後出現嚴重併發症的機會大很多。」 謝醫生指出，接種疫苗是有效預防新冠病毒的方法︰「接種是讓身體對病毒產生反應，即使被感染，反應也不會太大，從而避免嚴重併發症。」他鼓勵長者及長期病患人士，跟每年接種流感疫苗的習慣一樣，及早接種新冠疫苗。對於心臟病患者而言，他建議避免在血壓過高、病情不穩定的情況下接種，有需要時可以諮詢主診醫生意見，商討接種安排。

根據政府安排，高風險群組包括年屆50歲或以上包括居於院舍長者、18至49歲有長期病患成年人、6個月大或以上免疫力弱人士、孕婦及醫護人員，在接種上一劑疫苗或感染超過6個月後，可免費接種加強劑。 在現有接種計劃下，合資格人士接種JN.1新冠疫苗，6個月大至11歲幼兒及兒童則繼續接種XBB新冠疫苗。並可選擇到指定私家診所新冠疫苗接種站、醫管局轄下指定普通科門診診所及專科門診診所，或衛生署轄下指定診所及長者健康中心完成接種。

心臟科專科謝德新醫生