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健康解碼
2024-01-29 07:30:00
日報

健康解碼｜新冠病毒活躍度持續上升 長者感染後易變重症 醫生籲及早接種新一代mRNA新冠疫苗免嚴重後果

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健康解碼｜新冠病毒活躍度持續上升 長者感染後易變重症 醫生籲及早接種新一代mRNA新冠疫苗免嚴重後果

健康解碼｜新冠病毒活躍度持續上升 長者感染後易變重症 醫生籲及早接種新一代mRNA新冠疫苗免嚴重後果

踏入新一年，新冠病毒活躍度持續上升！有呼吸系統科專科醫生提醒市民，現時流行的病毒株，包括XBB變異株及JN.1變異株，都是傳播速度十分快的病毒株，長者一旦感染後的風險較高，加上臨近冬季流感高峰期，尤其是患有慢性疾病的長者，其抵抗力會更低，呼籲年長人士可同時接種新一代mRNA新冠疫苗及流感預防疫苗，以保護自己免受感染後而出現嚴重後果。

呼吸系統科專科黃琼英醫生指出，現時世界各地中較為流行的新冠病毒株為XBB及JN.1變異株，兩者都是屬於Omicron下不斷產生新的變異株，特點都是傳播速度十分快及可以逃避免疫力的監察，但疾病嚴重度在實際上跟過往的新冠病毒差不多，對年輕人、強壯的人裏面引起的病徵會比較輕微，但對長者或免疫力較低的人士則有機會造成較大影響。

 

感染後或需入院留醫 擔心引起其他併發症

「不論是XBB或者JN.1，都是Omicron下面的分支，所以跟Omicron都有很多近似的地方，尤其在老人家或有高風險因素的人群中，都可以造成重症，例如50歲以上的人士，他們一旦感染後可能會較易發燒、咳嗽咳到睡不著、喉嚨很痛、頭痛、腸胃不適、吃不下東西，這些現象已經是比較常見的，長期病患者更容易因此而需要入院留醫，甚至引發其他併發症，例如心臟病、心房顫動、心臟衰竭，或者慢性肺呼吸道疾病，例如哮喘、慢性阻塞性肺病等。」

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除此之外，黃琼英醫生亦提醒本港即將迎接冬季流感高峰期，長者們有機會在感染新冠病毒後同時增加感染其他病毒的風險，最終對長者或其他免疫力較低的人士來說，新冠肺炎所引起的重症就不止一種病源，一旦有很多病毒走在一起，都會令長者們更容易一些出現肺炎、呼吸衰竭的情況，且更加嚴重，所以一旦感染的後果就比較嚴重。

 

新一代mRNA疫苗能增加16.6倍中和抗體

現時政府已引入兩款針對XBB變異株的mRNA疫苗，黃醫生呼籲長者們應及早接種並引述研究報告指，當中一款新一代mRNA疫苗能增加16.6倍體內對XBB變異株的中和抗體水平，由於抗體水平增加，因此接種後感染XBB病毒的機會亦會減低。另外，由於JN.1變異株跟 XBB變異株同屬Omicron下面的分支，相信XBB疫苗對JN.1變異株同樣具有保護能力。

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研究指「溝針」可提升免疫反應

此外，國外亦有混合接種疫苗研究顯示，市民在接種兩種不同的mRNA疫苗後，抗體水平顯著增加及獲得更高的中和抗體反應，顯示市民即使接種不同品牌的mRNA疫苗，即所謂「溝針」，可以進一步提升免疫反應，而且轉針的安全性亦良好，並不會產生新的副作用。

黃琼英醫生提醒，市民除了應接種預防疫苗外，亦應考慮在人多的地方戴上口罩，一旦咳嗽、打噴嚏時，記得要立刻掩著嘴巴，以免將不同病毒傳播，造成交叉感染，另外亦要記得要經常洗手或使用酒精搓手液，未洗手前不要摸眼睛、摸鼻子、摸耳朵，並應留意口罩的有效期限，以免影響口罩的防護能力。

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呼吸系統科專科黃琼英醫生

呼吸系統科專科黃琼英醫生

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